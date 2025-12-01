1 de diciembre de 1913: Buenos Aires da la bienvenida a su primera línea de subte

El 1° de diciembre de 1913, el subte A transformó la movilidad urbana en Buenos Aires, marcando el inicio de una nueva era en el transporte público argentino.

En la emblemática Avenida de Mayo a principios del siglo XX, la ciudad atravesaba un periodo de intenso crecimiento. La llegada del tren subterráneo fue un hito que revolucionó la forma de moverse en un Buenos Aires en plena expansión, convirtiéndola en pionera en la región.

Un Hito en el Tiempo: El Primer Viaje Subterráneo

El 1° de diciembre de 1913 marcó el primer recorrido de la línea A, conectando la Plaza de Mayo con Plaza Miserere en cuestión de minutos. Esta innovadora línea, conocida originalmente como el “Primer Subterráneo”, fue un proyecto de la Anglo-Argentine Tramways Company (AATC), que propició un cambio significativo en el sistema de transporte público.

El servicio inicial abarcaba siete estaciones: Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Lima, Sáenz Peña, Congreso y Pasco. Al año siguiente, se extendió hasta Once, completando un trazado que permanece activo hasta hoy.

Una Experiencia Nueva para los Porteños

Los primeros trenes eran formaciones de madera belga, que ofrecían asientos transversales y una atmósfera cálida que rápidamente se ganaron el corazón de los pasajeros. Viajar bajo tierra era algo completamente novedoso y emocionante para los habitantes de la época.

Esta nueva línea no solo facilitó la movilidad, sino que transformó también la dinámica del centro porteño, conectando de manera más eficiente zonas comerciales y residenciales, y consolidando a Buenos Aires como una capital moderna a nivel internacional.

Un Legado en Constante Evolución

Hoy, al celebrar más de un siglo de su inauguración, la línea A continúa como un elemento vital de la red de transporte. Aunque los emblemáticos coches La Brugeoise fueron retirados en 2013, se conservan como tesoros patrimoniales que evocan la historia de la ciudad.

La línea A sigue siendo un símbolo del progreso en Buenos Aires.

Un Viaje que Sigue Trayendo Transformaciones

Con su arquitectura característica y estaciones con detalles art nouveau, la línea A se ha mantenido en pie como un testimonio histórico mientras se implementan modernizaciones en tecnología y seguridad. Estas mejoras aseguran que, incluso en la actualidad, el subte sea un medio de transporte eficiente y accesible.

112 Años de Revolución Urbana

La inauguración de la línea A no solo marcó la apertura del primer subterráneo en América Latina, sino que también cambió para siempre la forma de vivir y trabajar en Buenos Aires. Cada estación inaugurada y cada avance realizado continúa escribiendo la historia de una ciudad que nunca deja de avanzar.