10 Destinos Ocultos que Merecen Tu Visita

Cada rincón del planeta tiene su belleza, pero hay lugares que, a pesar de su increíble potencial turístico, siguen sin ser explorados. Desde impresionantes paisajes hasta tradiciones culturales, estos destinos buscan atraer a más visitantes para fomentar el desarrollo de sus comunidades.

Según la revista Fodor’s, hay numerosos lugares que sufren el fenómeno del subturismo, donde las comunidades locales esperan un impulso económico a través del turismo. Aquí te presentamos algunos de los más destacados.

Madagascar: Un tesoro natural por explorar

Este país africano, uno de los 17 lugares catalogados como “megadiversos”, alberga más del 90% de su fauna como endémica. A pesar de sus impresionantes paisajes y una rica cultura gastronómica, Madagascar atrae solo un cuarto de millón de turistas al año.

Los visitantes pueden descubrir desde sus vastos parques nacionales hasta los icónicos baobabs y las playas de ensueño. Alquilar un 4×4 permite explorar cada rincón a tu propio ritmo, brindando a las comunidades locales la esperanza de que un aumento en el turismo impulse la inversión en infraestructura necesaria.

Madagascar, un destino ávido de turistas

Ghizer en Pakistán: Un rincón de maravillas

La región de Ghizer, en Gilgit-Baltistán, ofrece una mezcla única de paisajes, cultura y gastronomía. Desde vistas increíbles durante la floración de los cerezos hasta una población que celebra su diversidad, este destino promete experiencias auténticas y menos concurridas comparadas con el popular valle de Hunza.

Distrito de Ghizer, otro destino que busca más turistas

Palau: Un santuario para los buceadores

Este pequeño país del Pacífico, conocido por su biodiversidad y su compromiso con el ecoturismo, anhela un mayor flujo de turistas. Ofrece impresionantes actividades de buceo y exploraciones en kayak en paisajes vírgenes, todo mientras busca mantener un equilibrio ecológico.

Irak: Más allá del estigma

Con una historia rica y atracciones históricas, Irak aún lucha por superar su imagen de peligro. La revista destaca que el turismo no solo podría ayudar a cambiar esta percepción, sino también que contribuye al intercambio cultural y promueve el empleo local.

Uganda: Un safari por descubrir

Menos frecuentada que sus vecinos, Uganda ofrece un diverso ecosistema y una experiencia cultural inmersiva. La revista apunta que un incremento en el turismo podría ser crucial para financiar la conservación de sus parques y ayudar a la economía local.

Lago Victoria en Uganda, un destino sorprendente David Goldman – AP

Tsuruoka en Japón: Un banquete para los sentidos

Reconocida por la UNESCO por su cocina, Tsuruoka ofrece un aire fresco en el turismo japonés. Sus platos veganos, junto con sus senderos naturales, invitan a los viajeros a descubrir una faceta menos conocida de Japón.

Una ciudad japonesa ignorada

Mongolia: Un llamado al turismo responsable

A pesar de su vasta extensión, Mongolia recibe pocos visitantes. Este enfoque en el turismo responsable busca resguardar la cultura local y fortalecer la economía rural evitando la dependencia de actividades como la minería.

Mongolia, un enorme país con pocos visitantes HECTOR RETAMAL – AFP

Circuito del monte Kanchenjunga: Naturaleza en su máxima expresión

Este lugar, en la frontera entre Nepal y la India, ofrece vistas impresionantes y encuentros inmersivos con diversas culturas. Al alojarte con comunidades locales, se tiene la oportunidad única de experimentar la historia y la belleza de la región.

Circuito del monte Kanchenjunga

Surinam: El pequeño gigante del ecoturismo

Enclavado en la selva amazónica, Surinam se está reinventando como un refugio de ecoturismo. La configuración de tours hacia su naturaleza prístina permite que los visitantes vivan experiencias auténticas mientras apoyan a las comunidades locales.

Surinam es el país más pequeño de Sudamérica

Bután: Un viaje a un mundo budista

Conocido por sus altas tasas de visado, Bután está abriendo sus puertas a un turismo de «alto valor y bajo impacto». Sus monasterios espectaculares y la rica cultura budista son solo algunas de las razones para explorar esta joya asiática.