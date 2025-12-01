13 Arrestados en Hong Kong por Homicidio Culposo Tras Incendios en Departamentos

Treinta y tres arrestos se han realizado tras el trágico incendio que dejó 151 muertes y una creciente indignación ciudadana ante la falta de responsabilidad.

La tragedia en Hong Kong ha desencadenado una tormenta de críticas y acciones legales después de un incendio devastador que se cobró la vida de 151 personas en el complejo Wang Fuk Court. Los funcionarios han arrestado a 13 personas, incluido personal clave de una empresa constructora, en medio de un clamor ciudadano por justicia y responsabilidad.

Un Incendio Desgarrador y su Trágico Balance

Con más de 151 personas fallecidas y alrededor de 40 desaparecidos, el incendio que afectó a los siete edificios del complejo Wang Fuk Court en Tai Po es considerado el más mortífero en Hong Kong en 75 años. Las labores de rescate continúan, mientras emergen preocupaciones sobre la seguridad de las renovaciones realizadas en el edificio.

Investigaciones en Marcha y Arrestos Clave

El gobierno ha dado un giro drástico en su respuesta al desastre: más de una docena de individuos, incluidos directores de la empresa de construcción y un consultor de ingeniería, han sido arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. Las autoridades anticorrupción han informado que emprendieron una investigación exhaustiva de este trágico incidente.

Miembros del equipo de identificación de víctimas del desastre trabajan en el complejo Wang Fuk Court. Fotografía: AP

Normativas de Seguridad en la Mira

Eric Chan, secretario jefe de Hong Kong, reveló que siete de 20 muestras de red de malla utilizada en andamiaje no cumplían con los estándares de resistencia al fuego. Aparentemente, materiales más económicos fueron empleados en áreas difíciles de acceder para evitar la detección. Chan catalogó esta decisión como un “acto vergonzoso”.

Indignación Ciudadana por las Arrestos de Civiles

Mientras la comunidad está en estado de angustia, algunos ciudadanos han sido arrestados por policías de seguridad nacional por expresar exigencias de rendición de cuentas a las autoridades. Entre ellos, el estudiante Miles Kwan, detenido debido a una petición en línea que formulaba cuatro demandas en apoyo a las víctimas.

Kwan es conducido desde una estación de policía tras su detención. Fotografía: Lam Yik/Reuters

La manera en que se han manejado los arrestos ha avivado el descontento, con críticos argumentando que una mayor vigilancia socava la democracia y las libertades civiles.

El Contexto de una Ciudad en Crisis

Las acciones del gobierno han puesto de relieve la creciente represión de la disidencia en Hong Kong. A pesar de las promesas de mayor seguridad, los ciudadanos ahora temen que cualquier llamada a la responsabilidad pueda ser vista como una amenaza a la seguridad nacional.

Residentes y activistas se han unido para reclamar una mejor seguridad y transparencia, utilizando el dolor del desastre como plataforma para abordar las deficiencias en la regulación y la gestión de crisis de la ciudad.

Anuncios de mascotas desaparecidas colocados cerca del lugar del siniestro. Fotografía: Lam Yik/Reuters

La incertidumbre y el temor marcan la pauta en Hong Kong, donde las reclamaciones por justicia y los pedidos de responsabilidad enfrentan un panorama de posibles represalias.