20 Años de Lucha Contra la Violencia de Género: 2025 Reporta Casi 100.000 Denuncias y 38 Asesinatos

La alarmante situación de la violencia de género en España continúa generando preocupación. En un año que parecía prometedor, nuevamente vemos cifras que destacan la gravedad del problema.

La trágica historia de María del Pilar, una mujer de 60 años asesinada por su esposo, es solo uno de los 38 casos de feminicidio ocurridos en 2025. Este año, la violencia de género ha cobrado 11 vidas menos que en 2024, aunque las estadísticas siguen siendo desoladoras.

La Realidad de las Víctimas

Desde el 1 de enero de 2003, las estadísticas oficiales reportan 1.333 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este año, se han sumado 65 menores víctimas de violencia vicaria, una forma despreciable de causar daño a las madres a través de sus hijos.

Crecimiento de Denuncias

El número de denuncias por violencia de género ha aumentado, alcanzando 99.762 casos hasta junio. Sin embargo, muchas situaciones siguen sin ser reportadas, lo que indica una necesidad urgente de concienciación y apoyo a las víctimas. De las 38 mujeres asesinadas este año, solo 9 habían denunciado previamente a sus agresores.

Perfil de los Agresores

Los perpetradores de estos crímenes suelen ser hombres españoles, con una notable cantidad de ellos considerados como agresores reincidentes. El sistema policial VioGén actualmente monitorea a 81.291 hombres identificados como agresores persistentes, muchos de los cuales tienen un historial de múltiples víctimas.

Las Comunidades más Afectadas

Andalucía sobresale como la comunidad autónoma con mayor cantidad de casos, registrando 278 asesinatos desde 2003. Este 2025, 11 mujeres han sido asesinadas allí. En contraste, Cantabria se mantiene como una de las comunidades con menos casos, con solo 11 muertes en total desde 2003.

El Camino por Recorrer

A medida que se aproxima el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de personas se preparan para manifestarse en diferentes ciudades de España. La Comisión 8M destaca que “cada asesinato es un fallo de la sociedad”, un llamado a actuar colectivamente contra esta injusticia.

La Voz del Movimiento Feminista

A pesar del descenso en los feminicidios, se enfatiza la necesidad de visibilizar el problema y adoptar medidas preventivas eficaces. Las organizaciones piden un enfoque más robusto para acompañar a las víctimas a través del proceso judicial, así como asegurar su reparación efectiva.