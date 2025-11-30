¿20 fabricantes afectan a 47 millones de compradores de lavarropas?

La reciente decisión de varias empresas de cerrar sus plantas en Argentina ha desatado un intenso debate. Agustín Monteverde, senador electo de La Libertad Avanza, se pronunció a favor de la apertura de importaciones, argumentando que es esencial para la economía del país.

Un llamado a la competencia

En una entrevista con radio Rivadavia, Monteverde abordó la situación generada por el cierre de Whirlpool y la incapacidad de algunas industrias nacionales para competir con productos importados. «Por 20 fabricantes no vamos a postergar a 47 millones que son los que compran lavarropas», afirmó, enfatizando la necesidad de facilitar la producción local para mejorar su competitividad a nivel global.

Calidad y precios accesibles

El economista no dudó en calificar como «disparatado» el debate en torno a la entrada en el país de productos de calidad a precios más bajos. «La misión del Gobierno es simplificar la macro, de la micro se encarga cada uno», indicó, señalando que puede haber consecuencias dolorosas en el proceso, incluida la migración de empleo de baja calidad.

Impacto empresarial

Recientemente, Whirlpool cerró su fábrica de lavarropas, dando de baja a 220 empleados. Otras empresas, como Mirgor y la fábrica de ollas y sartenes Essen, han realizado recortes de personal ante el descenso del consumo. Monteverde destacó que los trabajadores despedidos se trasladarán a sectores más productivos.

Puntos críticos de la economía

El senador subrayó que la ineficiencia de ciertas industrias está en el centro del problema, mencionando especialmente a los sectores de indumentaria y electrodomésticos. Aseguró que «dos industrias que han gozado de niveles de protección exorbitantes» no benefician a los consumidores argentinos. «Sería más barato pagarle los sueldos a todos los que trabajan en la isla», declaró, refiriéndose al polo tecnológico de Tierra del Fuego.

Como objetivo, la reducción impositiva

Finalmente, Monteverde reafirmó que el objetivo principal de su gestión es reducir la carga impositiva que afecta a los argentinos, describiendo al sistema actual como un «pandemonium impositivo». Esta postura se alinea con la visión de un país más competitivo y abierto a la importación de productos de calidad, en beneficio de los consumidores.