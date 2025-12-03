2025: 8 Restaurantes de Buenos Aires entre los Mejores de Latinoamérica

La cocina argentina ha dejado una huella notable en la última edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants, destacándose con la inclusión de ocho restaurantes entre los más aclamados de la región.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, convirtiéndose en la primera ciudad de Centroamérica en hospedar este destacado evento. Con su hermoso paisaje colonial y ambiente relajado, fue el lugar ideal para reunir a chefs, periodistas y líderes culinarios de toda Latinoamérica.

La semana previa al evento estuvo llena de charlas y actividades que iluminaron las tendencias que actualmente marcan la gastronomía en el continente. Con debates enriquecedores y degustaciones, la expectativa por la gala fue creciente.

Cada chef presentó un plato representativo de sus raíces bajo el lema «Un legado en cada plato». En esta celebración gastronómica, también estuvieron presentes representantes del Instituto Guatemalteco de Turismo y del equipo organizador.

El evento tuvo lugar en Santo Domingo del Cerro y contó con la participación de chefs como Pablo Díaz de Guatemala e Inés Páez de República Dominicana, quienes compartieron sus experiencias y enfoques únicos.

Durante las charlas previas, expositores de renombre discutieron la fusión de gastrómica, identidad y sostenibilidad. Estos diálogos no solo enriquecieron el conocimiento, sino que también mostraron cómo estos conceptos influyen en su propuesta culinaria.

Los Mejores Restaurantes Argentinos

Don Julio – Tercer lugar

Clasificado en el tercer puesto, Don Julio continúa su legado como un ícono de la parrilla, habiendo sido reconocido como el mejor restaurante de América Latina en 2024 y ganando múltiples premios internacionales por su excelencia culinaria.

Niño Gordo – Puesto 21

Subiendo del puesto 34 al 21, Niño Gordo, conocido por su esencia asiática, ha demostrado ser un referente en el barrio de Palermo, a cargo del talentoso dúo creativo Germán Sitz y Pedro Peña.

El Preferido de Palermo – Puesto 24

Este bodegón porteño, restaurado por Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, mantiene viva la tradición con su enfoque en productos locales y recetas clásicas. Un ejemplo perfecto de la rica herencia culinaria argentina.

El Mercado, Hotel Faena – Puesto 27

El Mercado, ubicado en Puerto Madero, se destaca por su cocina argentina auténtica con un enfoque en productos locales. Con su debut en la lista, ha capturado la atención por su menú variado que celebra la gastronomía nacional.

Aramburu – Puesto 35

Este icónico restaurante de alta cocina, diseñado por Gonzalo Aramburu, ofrece una experiencia única con su menú degustación. Destacándose por su innovación y excelencia, se ha ganado su lugar en la lista de los mejores.

Trescha – Puesto 36

Un nuevo participante en el ranking, Trescha, dirigido por el joven chef Tomás Treschanski, ofrece una experiencia íntima y de alta cocina con un enfoque en la microestacionalidad, atrayendo rápidamente la atención del público.

Crizia – Puesto 40

Conocido por su enfoque en los mariscos frescos, Crizia ha encontrado su lugar en la lista, ofreciendo un enfoque estacional que resalta la frescura y calidad de sus ingredientes, brindando una experiencia gastronómica memorable en Palermo.

Julia – Puesto 50

Este pequeño restaurante de Villa Crespo, dirigido por Julio Martín Báez, ha ganado notoriedad gracias a su enfoque en la microestacionalidad y su atención al detalle en cada plato, llevando a Julia a ser reconocida como uno de los mejores en la región.