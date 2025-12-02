2025: Más de 300 Naranjitas Arrestados en Córdoba y el Aumento de la Violencia Urbana

Los operativos de seguridad en Córdoba ponen de relieve un fenómeno alarmante: más de 300 "naranjitas" han sido arrestados en lo que va de 2025. Estas personas, dedicadas a realizar cobros ilegales y ejercer presión sobre los conductores, han generado episodios de violencia que preocupan a la comunidad.

En el marco de una colaboración entre la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad provincial, las acciones han aumentado en zonas críticas como Nueva Córdoba, Centro, Alberdi y Güemes. Sin embargo, el fenómeno se expande por diversos barrios de la ciudad, donde los reclamos y detenciones también han tomado protagonismo.

Violencia en Aumento: Un Panorama Desolador

Recientemente, la situación ha alcanzado niveles insostenibles. Una mujer fue arrestada en Nueva Córdoba tras atacar piedrazos a vehículos, causando daños significativos. Este incidente se suma a una serie de actos violentos que reflejan la creciente descomposición del orden en las calles.

Naranjitas en Córdoba

Hechos Impactantes: Delincuencia Sin Fronteras

Los últimos días han traído consigo situaciones aún más insólitas. En Tristán Achával Rodríguez, un hombre irrumpió en un bar, robando seis botellas de alcohol y dejando un canasto con otras bebidas para regresar luego. En San Salvador, un limpiavidrios entró a una farmacia intentando sustraer medicamentos, lo que expone el nivel de desesperación y descontrol en las calles.

Violencia y Amenazas en la Calle

La tensión ha escalado en Villa Belgrano, donde un cuidador de autos atacó a un conductor, provocando daños en su vehículo y mostrando un cuchillo durante el incidente. También en General Paz, comerciantes solicitaron asistencia tras recibir amenazas de muerte de parte de una mujer que cuidaba autos.

Las denuncias de los vecinos no se detienen, y la comunidad enfrenta un creciente fenómeno que parece expandirse sin control, revelando un problema estructural que afecta la convivencia y la seguridad en la ciudad.