23 Senadores Juraron: Lorena Villaverde, Fuera del Oficialismo

En una sesión histórica, Patricia Bullrich asumió como líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, dejando claro que la dinámica política cambiará. Acusaciones cruzadas y una atmósfera tensa definieron este primer encuentro.

La reciente jura de los nuevos senadores en la Cámara alta dejó entrever una rivalidad palpable. Patricia Bullrich, recién nombrada jefa del bloque de La Libertad Avanza, se presentó como una figura enérgica, buscando establecer su posición ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. «Sea pareja para todos», lanzó Bullrich al cierre de la sesión, un mensaje directo que enfatiza el nuevo equilibrio de fuerzas.

Primeros encuentros y escarceos políticos

La jornada estuvo marcada por la presencia de Karina Milei, Secretaria General, quien observaba con atención el desenlace de esta nueva jugada política. Su asistencia fue un reflejo del conglomerado electoral que ha trabajado durante casi dos años, buscando su espacio en la Cámara alta.

En los palcos, Milei estuvo acompañada por funcionarios clave, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. También se observó a Eduardo «Lule» Menem y Sharif Menem, quien podría asumir como Secretario General de Diputados a partir del miércoles próximo.

Cortocircuitos y tensiones

Las fricciones no se limitaron al pleno. Según Milei, Villarruel no garantizó su acceso a un palco, mientras que desde el oficialismo aseguraron que ya estaban ocupados y que los funcionarios de la Casa Rosada debían acomodarse en los espacios restantes. Este conflicto se suma a la ya tensa relación política que seguramente persistirá hasta el fin del mandato.

Los mensajes de Bullrich y Karina hacia Villarruel fueron contundentes, marcando la llegada de un nuevo bloque libertario que contará con 20 senadores, independientemente de la situación de la rionegrina Lorena Villaverde, cuya juramentación sigue en un limbo jurídico.

Implicaciones sobre la senadora Villaverde

Las impugnaciones en torno a Villaverde se refirieron en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la semana pasada. La defensa del senador cordobés Luis Juez fue notable, aunque no suficiente para evitar la controversia en torno a su figura. Días anteriores, Juez mostró un documento del ministerio del Interior que acreditaba la ausencia de antecedentes penales, pero la oposición continuó presionando.

El oficialismo se vio obligado a maniobrar cuidadosamente ese día, intentando evitar que el kirchnerismo utilizará la situación de Villaverde para atacar. En el fondo, existe un trasfondo de acusaciones graves que implican la detención de Villaverde en el Estado de Florida por posesión de drogas, lo que añade una capa de complejidad a la situación.

La estrategia libertaria y el futuro en el Senado

Los libertarios advierten que su situación mejorará a partir del 10 de diciembre, cuando confían en consolidar su poder. Si Villaverde finalmente no asume, su lugar podría ser ocupado por Enzo Fullone, segundo en la lista, aunque el mensaje de Karina hacia el kirchnerismo sigue siendo claro: no ceder ante las presiones.

Un nuevo juego político

La jornada también destacó la tensión entre Villarruel y Bullrich, quien intentó hablar sin micrófono activo mientras intervino en la sesión. «Se acordó no permitir discursos ni intervenciones», explicó Villarruel ante la clara frustración de Bullrich, destacando los desafíos del nuevo liderazgo.

En medio de toda esta agitación, Karina convocó a los senadores de su bloque en un salón del Senado, subrayando la importancia de la unidad ante este nuevo horizonte político. Bullrich, por su parte, continuó su agenda al asistir a Diputados, donde selló el pase de la ex PRO, Verónica Razzini, al bloque oficialista.