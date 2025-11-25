24 de noviembre de 2025: ¿Por qué es feriado y no se trabaja hoy?

Hoy, lunes 24 de noviembre, Argentina celebra un feriado nacional que marca el cierre de un prolongado receso de cuatro días, ideal para disfrutar y recargar energías. ¡Sigue leyendo para conocer todos los detalles!

Conforme al calendario oficial de feriados 2025, el lunes 24 es un día festivo en todo el país. Esta jornada es el resultado de una estrategia del Gobierno que combina un feriado trasladado con un día declarado no laborable, incentivos que buscan fomentar el turismo y la economía durante los fines de semana largos.

El Origen del Feriado: Día de la Soberanía Nacional

Este receso se relaciona con la celebración del Día de la Soberanía Nacional, conmemorado cada 20 de noviembre. Dado que este año la fecha cae en jueves, el feriado se trasladó al lunes siguiente, permitiendo así un fin de semana más extenso gracias al viernes 21, que fue designado como día no laborable con fines turísticos.

¿Qué se Conmemora en el Día de la Soberanía Nacional?

El 20 de noviembre rememora la Batalla de la Vuelta de Obligado, acontecimiento crucial en 1845, donde las fuerzas argentinas, lideradas por Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla, defendieron su territorio ante la incursión de una flota anglo-francesa en el río Paraná. Esta resistencia se erigió como un símbolo de autonomía y soberanía frente a potencias extranjeras.

Diferencias entre Feriado Nacional y Día No Laborable

Es vital entender las diferencias que establece la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) entre feriados nacionales y días no laborables:

Feriado Nacional (como hoy, 24 de noviembre)

– Se equipara a un domingo, donde las actividades cesan en todo el país.

– Los trabajadores que laboran en este día deben recibir el doble de su remuneración habitual.

Día No Laborable (como el viernes 21)

– La decisión de trabajar depende del empleador.

– Si el trabajador asiste, su remuneración es a tarifa normal, sin recargos.

– El Gobierno puede declarar hasta tres días no laborables al año por motivos turísticos.

Próximos Feriados en el Calendario 2025

Después de este fin de semana largo, aún quedan por celebrarse dos feriados inamovibles en el año:

– Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

– Jueves 25 de diciembre: Navidad.