25N: Comisarías de la Mujer en Zona Norte y Sur Celebran con Bancos Naranjas

En una jornada de reflexión y lucha, las comisarías de la Mujer de Comodoro Rivadavia pintaron bancos de color naranja, simbolizando un futuro sin violencia. La actividad busca visibilizar las denuncias y fomentar la participación comunitaria.

Un color que representa esperanza

Este martes, 25 de noviembre, las comisarías de la Mujer de la Zona Norte y la Zona Sur de Comodoro Rivadavia se unieron para pintar bancos naranjas en Kilómetro 5 y el barrio Stella Maris. Esta acción tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la violencia de género y motivar a las víctimas a hacer sus denuncias.

Un llamado a la acción

“Este no es un día de celebración, sino un día para tomar conciencia de que la violencia contra la mujer sigue presente”, enfatizó Leonor Méndez, jefa de la Comisaría de la Mujer de la Zona Norte. Los bancos no solo están coloreados de naranja, sino que también llevan mensajes impactantes que invitan a la reflexión, como “el amor no mata, el que ama no destruye ni maltrata”.

Actividades coordinadas en la comunidad

En la Comisaría de la Mujer de la Zona Norte se pintaron dos bancos, uno de los cuales fue decorado con frases alusivas. A su vez, la Comisaría de la Mujer de la Zona Sur realizó una actividad similar en el barrio Stella Maris, cumpliendo con un enfoque coordinado y unificado en su lucha contra la violencia de género.

“A pesar de trabajar en diferentes sectores, compartimos el mismo objetivo”, aseguró Méndez, destacando la importancia del trabajo conjunto en estas iniciativas.

Los mensajes de esperanza y ayuda

La actividad contó con la colaboración de diversas autoridades locales, incluidas representantes de la Secretaría de la Mujer y del Centro de Promoción Barrial. Los bancos pintados también exhiben números de contacto para que las víctimas puedan acceder a la ayuda que necesitan.

La voz de la comunidad

“Es crucial que la gente se anime a hablar sobre este tema. No podemos permanecer en silencio ante situaciones de violencia”, instó Méndez. La participación activa de la comunidad es fundamental en este esfuerzo colectivo.

Reflexiones sobre el futuro

Patricia Santos, directora de un jardín de infantes en el barrio Stella Maris, señaló que esta propuesta busca visibilizar una problemática social. “El naranja es un símbolo de esperanza en la lucha contra la violencia de género”, comentó Santos, resaltando la labor de la Comisaría de la Mujer de la Zona Sur en esta iniciativa.

Las dificultades de recursos no impiden que las instituciones busquen respuestas a las necesidades de la comunidad. Santos añadió: “Debemos seguir trabajando juntos para construir una sociedad sin violencia y fomentar el respeto y la igualdad”.

Un futuro más justo

“Espero que nuestra sociedad se convierta en un lugar más justo para todas las mujeres que sufren violencia”, finalizó Santos, enfatizando la necesidad urgente de abordar este desafío social.