25N: Recordando a las Hermanas Mirabal en un país donde el femicidio ocurre cada 36 horas

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, rindiendo homenaje a las hermanas Mirabal, cuya valentía ante la opresión de la dictadura de Trujillo en 1960 marcó un antes y un después en la lucha feminista.

El legado de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal no solo resuena en la memoria de la República Dominicana, sino que también se ha convertido en un símbolo universal de resistencia contra la violencia de género. Desde 1999, esta fecha ha sido reconocida por la ONU para promover la denuncia y la acción ante este flagelo.

Las Mariposas: símbolo de resistencia

Las hermanas Mirabal se enfrentaron a la violenta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, involucrándose en la Agrupación Política 14 de Junio y organizando actividades para desafiar el régimen. Su lucha culminó trágicamente el 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas por agentes de la dictadura, un crimen que, lejos de ser un acto de silencio, galvanizó el descontento y aceleró la caída de Trujillo.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal

En Argentina, el legado de las Mariposas toma relevancia en un año alarmante, marcado por un incremento en los femicidios y el debilitamiento de políticas públicas que protegen a las mujeres.

Una realidad alarmante: femicidios en cifras

De acuerdo al Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre enero y septiembre se registraron 178 femicidios, lo que implica un asesinato cada 36 horas. Además, se documentaron 287 intentos de femicidio y 149 menores que quedaron huérfanos. La violencia afecta también a quienes están en instituciones de seguridad, siendo 14 femicidas parte de estas fuerzas.

El caso del triple femicidio de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela subraya la intersección entre la violencia de género y la precarización laboral. Un estudio indica que una de cada cinco jóvenes en Argentina no accede a empleo formal, lo que facilita su exposición a situaciones de riesgo.

Desmantelamiento de políticas públicas y discursos negativos

En medio de este panorama, el Gobierno ha tomado decisiones que desmantelan programas esenciales para la prevención y protección de las mujeres. A pesar de estos recortes, el discurso oficial busca minimizar la gravedad de la situación, como lo expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al desestimar las estadísticas de femicidios proporcionadas por organizaciones feministas.

Marcha en demandando justicia para las víctimas del triple femicidio

Organizaciones como La Casa del Encuentro defienden que detrás de cada cifra hay una vida, destacando la importancia de la visibilización de estas muertes como un acto político. Aun así, discursos de odio y recortes continúan alimentando la inseguridad de muchas mujeres y diversidades.

La respuesta del movimiento feminista

Afrontando este desmantelamiento, más de 70,000 personas asistieron al 38° Encuentro Plurinacional en Corrientes, demostrando que la lucha feminista sigue vigente. Allí se abordaron temas como el extractivismo, la justicia ambiental y los derechos reproductivos, reafirmando la capacidad organizativa y la potencia política del movimiento.

La próxima cita será en Córdoba, un lugar emblemático para las luchas por derechos en la Argentina. La masividad del Encuentro muestra que, a pesar de los retrocesos, la comunidad feminista se mantiene unida y fuerte.

El legado de las Mirabal sigue vigente

65 años después de su asesinato, el 25 de noviembre continúa siendo un llamado crucial para reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema profundamente político. Las hermanas Mirabal son, hoy más que nunca, un recordatorio de que la organización colectiva es una de las herramientas más poderosas para combatir esta problemática en transformación.