30 Años de la Visita de Lady Di a Puerto Madryn y Gaiman

Este noviembre, celebramos el trigésimo aniversario de la icónica visita de Lady Di a la Patagonia, un evento que dejó su huella en la historia argentina.

En noviembre de 1995, Diana Spencer, conocida como la princesa de Gales, aterrizó en Argentina. Su llegada fue conmovedora, justo trece años después de la Guerra de Malvinas, generando gran revuelo tanto a nivel local como regional.

La princesa desembarcó en el aeropuerto de Ezeiza el 22 de noviembre a las 7:45, acompañada de su secretario personal, Patrick Jephson, y de su dama de compañía, Lady Liz Campden. De inmediato, un helicóptero la trasladó a Aeroparque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre sus anfitriones se encontraban el embajador británico en Argentina, Peter Hall, junto a su esposa, así como el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y el intendente de la Ciudad, Jorge Domínguez. La agenda de Lady Di incluía una serie de visitas tanto oficiales como privadas a diferentes puntos del país.

La Mágica Escapada a Chubut

El 25 de noviembre, la princesa aterrizó en la provincia de Chubut. Su primera parada fue la maravillosa ciudad de Puerto Madryn, donde se maravilló con el impresionante avistaje de ballenas, uno de los mayores atractivos naturales de la zona. Posteriormente, se dirigió a Gaiman, donde tuvo la oportunidad de conocer la emblemática casa «Ty Te Caerdydd». Esta visita simbolizó un significativo enlace entre la realeza británica y la comunidad galesa de la Patagonia.