300 Jugueterías Cierran en Dos Años por Récord de Importaciones

El sector juguetero se encuentra en una encrucijada crítica, con pérdidas alarmantes en ventas y el cierre de tiendas tradicionales. La próxima temporada navideña está en juego.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ha emitido una grave advertencia sobre el estado del sector, señalando que actualmente se enfrenta a una de sus peores crisis históricas. Durante noviembre, las ventas se hundieron en un 30%, y esto ha llevado al cierre de aproximadamente 300 jugueterías en los últimos dos años, afectando a más de 1,500 empleos.

Matías Furió, presidente de la CAIJ, subrayó que la caída en el consumo, la competencia desleal de importaciones sin aranceles y el incremento desproporcionado de costos operativos, como gas y electricidad, son los principales factores detrás de esta crisis. “Las tarifas se han multiplicado por diez desde diciembre de 2023”, advirtió.

Destrucción del Comercio Local

Furió destacó que el sistema ‘puerta a puerta’ perjudica tanto a importadores como a comerciantes, ya que estos últimos son quienes ofrecen productos con marcas y licencias reconocidas. “El comercio local está luchando contra una corriente imparable”, enfatizó.

Un Aumento Preocupante en Importaciones

Entre enero y octubre de este año, las importaciones de juguetes alcanzaron los 91,3 millones de dólares, con un incremento interanual significativo del 59,5% en valores y del 94% en volumen. El 85,7% de estas importaciones proviene de China, lo que genera una competencia desleal para los productores locales.

A pesar de la reducción de aranceles en un 15%, los precios de los juguetes importados no han reflejado esta disminución, dejando a las familias sin alivio económico. Según Furió, “esto es inaceptable para los consumidores y para el sector”, y la situación es crítica.

El Flagelo del Contrabando

Otro aspecto que agrava la situación es el contrabando, que ahora acapara el 30% del mercado. “La Aduana ha disminuido sus controles, lo que permite la entrada de productos sin la debida verificación”, explicó Furió, añadiendo que los certificados de los juguetes ya no se exigen de manera estricta.

El Peor Noviembre de la Historia

De acuerdo con Furió, “este noviembre es el peor que se recuerde en la industria juguetera”. Las ventas habían mostrado cierta estabilidad con una caída del 6% a 7% respecto al año anterior, pero en noviembre, el desplome del 30% fue devastador. En este contexto, seis de cada diez máquinas están paradas sin producir, lo que refleja la desesperante realidad que enfrentan las fábricas.