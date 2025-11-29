35 Años de Andamio ’90: El Legado Vivo de Alejandra Boero

El emblemático Teatro-Escuela Andamio ’90 conmemora 35 años de historia rindiendo homenaje a su fundadora, Alejandra Boero, y reafirmando su compromiso con el teatro independiente. La celebración tendrá lugar el próximo 7 de diciembre a las 20 horas en su sede de Paraná 660, CABA.

Un Homenaje a la Trayectoria de Boero

Durante la velada, un espectáculo semimontado, dirigido por Celina Yañez, actual rectora de la institución, presentará textos de personajes emblemáticos que Boero interpretó y dirigió, destacando su influencia en la escena teatral argentina. Desde su apertura el 9 de diciembre de 1990, con «Final de Partida» de Samuel Beckett bajo la dirección de Alfredo Alcón, Andamio ’90 se ha posicionado como un pilar del arte escénico porteño.

La Historia Detrás de Andamio ’90

Alejandro Samek, hijo de la fundadora y actual director artístico, compartió cómo se gestó este espacio cultural. “Al morir un gran amigo de mi madre, se repartió un dinero que permitió la compra del local”, relató, enfatizando que el nombre «Andamio» simboliza la construcción y evolución del teatro independiente.

Una Escuela con Raíces Profundas

Aunque Andamio ’90 celebra tres décadas y media, su escuela tiene orígenes que datan de 1967, formando a figuras claves como Luciano Cáceres y Claudio Tolcachir. “No somos solo un espacio de entretenimiento, sino un baluarte cultural que busca la transformación social”, explicó Samek.

La Visión de Un Teatro Reflexivo

Citando a Federico García Lorca, Samek subrayó que el teatro debe reflejar «la carne y los huesos» de los personajes y sus problemáticas, con obras que inviten a la reflexión.

El Legado de Alejandra Boero

Al hablar sobre el legado de Boero, Samek comentó: “Se mantiene vivo trabajando. Su legado es actuar en el presente y transmitirlo a las nuevas generaciones para que el teatro siga evolucionando”.

Valores Fundacionales y Humanización

Andamio ’90 se basa en principios inalterables como la solidaridad y la cooperación. En un mundo dominado por la tecnología, su propuesta se centra en la humanización a través del arte, afirmando que “el teatro es un foco de civilización”.

La celebración del 7 de diciembre será un tributo a todos los artistas y técnicos que han contribuido a forjar este bastión cultural a lo largo de los años.