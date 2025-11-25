360 Niños Encuentran Familia en Dos Años Gracias a la Nueva Reforma de Adopciones

Desde la implementación de la reforma en el sistema de adopciones en Córdoba, se han llevado a cabo importantes avances en la integración de niños a nuevas familias. El Poder Judicial de Córdoba presentó un balance que muestra el impacto positivo de estas modificaciones.

Resultados Impactantes de la Reforma

En los últimos dos años, 360 niños y adolescentes encontraron una familia gracias a los cambios introducidos en el proceso de adopción. Además, un tercio de los inscriptos ha comenzado a considerar la adopción de adolescentes y grupos de hermanos, una evolución impulsada por la “flexibilidad” en los requisitos.

Transformación Digital y Mayor Accesibilidad

La digitalización del Registro Único de Adopciones (RUA) ha permitido que más familias cumplan con el proceso de adopción. Las mejoras incluyen:

Automatización y Soporte: La incorporación de notificaciones automáticas ha facilitado que un 60% más de personas completen su inscripción.

Usabilidad Móvil: La plataforma ahora es compatible con teléfonos celulares, y la comunicación se ha optimizado con notificaciones por WhatsApp.

Material Informativo: Se desarrollaron videos explicativos disponibles en la web, que guían a los usuarios a lo largo del proceso.

Flexibilidad Adoptiva: Una Opción Inclusiva

La innovación en el concepto de “flexibilidad adoptiva” se ha convertido en un recurso fundamental para atender a niños y adolescentes que requieren condiciones específicas. Los postulantes ahora pueden indicar su disposición a adoptar a niños con diferentes características, lo que ha resultado en que 30% de los interesados opten por esta alternativa, mostrando una notable apertura por parte de las familias cordobesas.

Aceleración en el Proceso Judicial

La reforma ha llevado a un espectacular aumento del 76% en las sentencias emitidas en la ciudad capital. Esto ha sido facilitado por un nuevo protocolo implementado en 2022 y la creación de una Unidad de Seguimiento, que se encargará de registrar todas las etapas del proceso adoptivo, desde su inicio hasta la finalización.

Para fomentar la unión entre familias y niños, las convocatorias públicas se han reprogramado para incluir reuniones con testimonios de adoptantes, lo que ha permitido que 19 niños inicien ya su proceso de vinculación.

En lo que llevamos de 2023, el registro ha recibido a 16,000 visitantes, reflejando un creciente interés en la temática de adopciones y el bienestar infantil.