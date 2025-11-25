40 vacas mueren en buque uruguayo retenido en Turquía y desviado a Libia

Drama en el Mar de Mármara: Casi 3,000 Vacas Urgentes en Busca de un Destino

La carga de ganado uruguayo ha enfrentado una odisea marítima tras quedar varada por más de tres semanas. Ahora, el destino parece cambiar de rumbo, pero el temor por la salud de los animales persiste.

Un contingente de cerca de 3,000 vacas uruguayas estuvo atrapado en el mar de Mármara, frente al puerto de Bandirma, debido a un desacuerdo entre el importador y el exportador sobre la documentación sanitaria requerida. Esta situación resultó en la muerte de 40 animales durante la angustiante espera.

El Viaje del Spiridon II: Del Zarpado a la Retirada

El buque Spiridon II, de 1973 y registrado en Togo, partió desde Uruguay con esperanzas de completar una importante transacción ganadera. A pesar de que la mayoría del ganado cumplía con las normativas, aproximadamente 500 vacas carecían de un certificado veterinario, lo que llevó a las autoridades turcas a bloquear el desembarco.

Un Giro Inesperado: De Turquía a Libia

Frente a la imposibilidad de desembarcar en Turquía, el Spiridon II cambió su rumbo y se dirigió a Libia, donde finalmente logró descargar el ganado en el puerto de Benghazi. Fernando Fernández, representante de la empresa exportadora Ganosan SAS, aseguró que todos los animales ya fueron entregados a su nuevo propietario en Libia. Este conflicto, según Fernández, no está relacionado con problemas sanitarios, sino con asuntos comerciales entre particulares.

Las Complejidades del Comercio Ganadero

Los productores turcos habían realizado visitas a Uruguay con la intención de adquirir inicialmente 4,000 cabezas de ganado. Sin embargo, se decidieron por 3,000. A lo largo de las transacciones de este tipo, es habitual incluir algunas cabezas adicionales debido a la cuarentena previa y los riesgos marítimos.

A pesar de las dificultades, se reconoció que alrededor de 400 animales salieron sin su documentación identificatoria. Aun así, el empresario sostuvo que el ganado partiría en “excelente estado de salud” y con todos los papeles necesarios. “Algo falló, pero no pudimos hacer entender a las autoridades turcas”, lamentó.

Impacto Diplomático y Aclaraciones del Gobierno Uruguayo

El incidente ha suscitado preocupación en torno a las relaciones entre Uruguay y Turquía, aunque el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, resaltó que el vínculo continúa «sin problemas». Además, anunció que se está preparando un nuevo embarque de 7,000 reses hacia Turquía.

Fratti enfatizó que las negociaciones son responsabilidad de las partes involucradas y que el gobierno no se inmiscuye en estos acuerdos comerciales, independientemente de los problemas que pudieran surgir entre importadores y exportadores.

Por su parte, Marcelo Rodríguez, director de los Servicios Ganaderos, reafirmó que todos los animales embarcados cumplían con los protocolos de cuarentena establecidos previamente.