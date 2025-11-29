5 Criptomonedas con Potencial de Crecimiento en Dólares

Noviembre trae consigo un vaivén en el mercado cripto, donde la volatilidad y las correcciones profundas generan expectativas renovadas. Las decisiones de la Reserva Federal podrían marcar el rumbo de las inversiones en este ecosistema.

El mercado de criptomonedas cierra el mes con un panorama mixto, donde los inversores esperan la respuesta de la Reserva Federal sobre un posible recorte de tasas. Este cambio podría inyectar liquidez, redirigiendo el interés hacia activos más sólidos y de mayor capitalización.

Bitcoin: ¿Hacia el Techo de los 100.000 Dólares?

A pesar de una caída reciente a los 80.000 dólares, Bitcoin se mantiene como el líder del mercado. La analista Laura Ventura menciona que el repunte de octubre, que lo llevó a superar los 125.000 dólares, aún no muestra signos claros de agotamiento.

Los expertos observan dos niveles críticos: un cierre semanal por encima de 95.400 dólares podría abrir el camino hacia los 100.000 dólares, mientras que un cierre mensual por debajo de 91.700 dólares podría llevar al Bitcoin a probar niveles entre 76.000 y 81.900 dólares.

Ethereum y la Actualización Crucial de Fusaka

Ethereum se enfrenta a un momento decisivo, con el soporte entre 3.300 y 3.500 dólares como clave para mantener la tendencia alcista. Si se consolida, se dirigiría hacia la banda de 3.900 a 4.100 dólares.

La inminente actualización de Fusaka, con su tecnología PeerDAS, promete una mejora significativa en la red, aumentando la capacidad de datos y reduciendo costos. Además, la reciente entrada de casi 300 millones de dólares en ETF de Ethereum refuerza su posición en el mercado.

Solana: Un Auge Institucional a Pesar de las Correcciones

Con el lanzamiento de nuevos ETF en Estados Unidos, Solana continúa captando atención en el ámbito institucional. A pesar de una caída del 14% en la última semana, los analistas proyectan un posible rebote hacía la zona de 170 a 190 dólares, consolidando su atractivo a largo plazo.

Chainlink: El Puente entre Finanzas Tradicionales y Cripto

Chainlink se está posicionando como una infraestructura crítica en el mundo de las finanzas, facilitando conexiones entre datos bancarios y criptoactivos. Sus proyectos recientes, como la liquidación cross-chain realizada con JPMorgan, destacan su relevancia y crecimiento en el mercado de activos tokenizados.

El escenario técnico sugiere que si Chainlink supera la resistencia de 16,80 dólares, podría alcanzar los 20 y 22,78 dólares a finales del año.

XRP: Avances Regulatorios y Nuevos Impulsos

Ripple ha recibido una aprobación crucial para su stablecoin RLUSD, que permitirá su utilización como colateral en exchanges internacionales. Con una capitalización superior a 1.260 millones de dólares, XRP está posicionándose entre los principales activos del mercado.

Los analistas prevén que XRP podría alcanzar un rango de entre 2,16 y 2,46 dólares hacia diciembre de 2025, impulsado por el avance regulatorio y la expansión de Ripple en el sector institucional.