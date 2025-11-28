55 Planes Imperdibles en Buenos Aires: Eventos del 28 al 30 de noviembre

Sumérgete en un vibrante fin de semana con emocionantes recitales, obras de teatro y estrenos cinematográficos que no querrás perderte.

Música en Vivo

Vive la última fecha del carismático cantante de rock en su Agenda 2025 Tour. Acompáñalo el viernes a las 21 en Movistar Arena, Humboldt 450.

El popular rapero Wos inició su serie de cinco fiestas musicales en el Templo del Rock, agotando entradas en menos de tres horas. No te lo pierdas, viernes a las 21 en Estadio Obras, Av. Libertador 7395, también repite el 4, 10 y 11 de diciembre.

Emanuel Noir y Ke Personajes llevarán su Odisea al estadio de Ferro Carril Oeste el sábado a las 21 en Av. Avellaneda 1240. Además, el cantautor español presenta su último álbum Gigante el sábado a las 21 en Estadio Obras.

Divididos despide el año con su último show en Movistar Arena el sábado a las 21. Zoe Gotusso y Julián Kartun brillan en La Trastienda el domingo a las 20 y 22:30, y FMK presenta su nuevo álbum Lamba en Niceto Club, domingo a las 21.

Finalizamos con la actuación de Dolores Solá y Acho Estol en el Torquato Tasso el viernes a las 22.

Teatro en Escena

No te pierdas Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, viernes y sábado a las 21:30 en el Teatro Coliseo.

Abórdales retos emocionales en El reto, protagonizada por Julieta Díaz y Soledad Villamil viernes a las 20.30 en el Teatro Maipo.

Anímate a ‘Empieza con D siete letras’, comedia romántica de Juan José Campanella, viernes a las 20 en Politeama. Y para un toque de misterio, asiste a Una herencia inesperada en el Multitabaris.

La biografía de Eva Duarte regresa al escenario. No te lo pierdas el domingo a las 19 en Perón Perón, y también la conmovedora historia de un boxeador en el Teatro Lola Membrives.

Estrenos de Cine

La secuela de Zootopia amenaza con romper taquillas, ahora en cines. Basada en el thriller real, La infiltrada y caricaturas como El sobreviviente prometen mantenerte al borde del asiento.

No te olvides de la comedia dramática La muerte de un comediante con Diego Peretti, que destaca desde su estreno.

Streaming y Series

La anticipada quinta temporada de Stranger Things llega a Netflix, acompañada por un documental sobre los Beatles que no querrás perderte.

Disfruta de nuevas producciones de Prime Video y Flow con historias que abarcan desde la acción hasta el drama psicológico.

Muestras y Eventos

Asiste a exposiciones de arte: del viernes al domingo, ve obras de la artista estadounidense en la Fundación PROA y una selección especial en el Malba.

Además, disfruta de un homenaje gratuito al Papa Francisco en el Auditorio Nacional, junto con música en vivo de grandes artistas locales.