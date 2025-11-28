8 de diciembre: Costo de armar tu árbol de Navidad en 2025

A medida que se acerca la Nochebuena, los argentinos comienzan a presupuestar sus celebraciones y a preparar sus hogares para recibir la Navidad 2025. Desde el árbol hasta la cena, aquí te contamos cómo se vienen los gastos festivos.

Con el feriado del 8 de diciembre a la vista, las familias argentinas empiezan a organizar su arbolito y a adquirir los adornos necesarios para la celebración. Durante este tiempo, los comercios aumentan su oferta de decoración navideña, mientras los hogares se llenan de alegría y tradición.

Preparativos en marcha: la importancia de la tradición

Colocar el árbol de Navidad es una costumbre que reúne a grandes y chicos, marcando el inicio de las festividades. Junto con los adornos, también es habitual incluir pesebres y guirnaldas para embellecer no solo el árbol, sino también otros rincones del hogar.

Costos en alza: ¿cuánto se necesitará para el árbol?

Este año, los comerciantes estiman que los precios de los elementos navideños aumentarán en comparación con 2024, siguiendo la tendencia inflacionaria. Según un estudio reciente, el costo para armar un árbol de Navidad completo varía, dependiendo del tamaño y el diseño, con incrementos de hasta el 30% en algunos productos, especialmente los importados.

Navidad 2025

Opciones accesibles y lujosas

Los precios para armar el árbol de Navidad 2025 oscilan entre $26,000 y $150,000. Los árboles más pequeños y básicos, de aproximadamente un metro, son los más económicos, mientras que los modelos de mayor altura y detalle pueden alcanzar cifras significativas.

Detalles de precios

Un árbol de 1,20 metros con efecto ciprés se encuentra entre $30,000 y $38,000, mientras que el modelo de 1,50 metros en estilo pino alemán asciende a $68,000. Por otro lado, los árboles que superan los 1,80 metros pueden llegar a suponer un gran desembolso, costando hasta $150,000.

Las familias comienzan a evaluar cómo equilibrar el gasto en decoración con el presupuesto necesario para la cena y regalos, preparándose para disfrutar de esta mágica época del año.