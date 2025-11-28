8 Trucos Esenciales para Resistir las Trampas del Black Friday y Ahorrar

¡Llega el Black Friday! Guía para evitar compras impulsivas

Con la llegada de noviembre, el Black Friday se ha convertido en un evento de compras mundial. A medida que los consumidores buscan las mejores ofertas, es crucial saber cómo evitar caer en el arrepentimiento.

El Black Friday ha transcendido sus fronteras estadounidenses, capturando la atención de compradores de diversas partes del mundo. Sin embargo, un estudio reciente de la plataforma de inversión Aegon evidenció que casi el 60% de los encuestados lamentarían sus compras si pudieran retroceder en el tiempo.

El dilema de las compras impulsivas

El arrepentimiento se vuelve común cuando los consumidores toman decisiones apresuradas. Muchos se preguntan si debieron optar por una marca diferente o si realmente necesitaban el producto. Aunque se habla mucho de la toma de decisiones racionales, es un desafío ponerlo en práctica.

¿Por qué es tan fácil caer en la trampa del Black Friday?

Al encontrarse con productos a precios tentadores, el cerebro se activa en busca de placer. Esta sensación se intensifica ante ofertas urgentes que prometen descuentos por tiempo limitado o cantidades reducidas de productos, lo que puede llevar a decisiones de compra impulsivas.

Consejos para controlar tus gastos

Si bien es fácil dejarse llevar por las técnicas de marketing, aquí hay estrategias para evitar caer en la tentación:

1. Evita comprar cuando estés cansado

La fatiga puede nublar el juicio, impulsándote a decisiones poco racionales. La toma de decisiones requiere energía mental, y estar cansado puede llevar a optar por ofertas que, en otro contexto, no considerarías.

2. Realiza tus compras por la mañana

Comprar temprano en el día maximiza tu agudeza mental, favoreciendo decisiones más acertadas. Cuanto más tarde avanza el día, es probable que la fatiga de decisión afecte tus elecciones.

3. No te apresures

Dedica tiempo a reflexionar antes de comprar. Un segundo extra puede marcar la diferencia, permitiendo que tu mente evalúe otros aspectos del producto que deseas adquirir.

4. Infórmate bien

No todo descuento es una buena oferta. Investiga el precio histórico de los productos para asegurarte de que realmente estás obteniendo una rebaja. De hecho, informes previos indican que solo un 2% de las ofertas del Black Friday eran de hecho las más baratas en comparación con meses anteriores y posteriores.

5. Crea una lista y establece un presupuesto

Planificar tus compras te ayudará a evitar gastos innecesarios y te mantendrá enfocado en tus objetivos de compra.

6. Evita pagar con tarjeta

Pagar en efectivo puede aumentar la conciencia sobre tus gastos. Ver cómo el dinero disminuye en tu billetera puede hacerte más cauteloso sobre lo que decides comprar.

7. No toques los productos

Los estudios demuestran que tocar un producto puede aumentar la probabilidad de comprarlo. Si deseas resistir la tentación, intenta mantener tus manos alejadas.

8. Pregúntate por qué se aplica un descuento

A veces, un precio reducido puede indicar que el producto no es popular o que se ha lanzado una nueva versión. Investigar un poco más puede asegurarte de que estás haciendo una compra informada.

*Este artículo ha sido elaborado considerando las percepciones de los consumidores sobre el Black Friday y sus recomendaciones para un consumo más consciente.