Abogados de todo el país alertan sobre vacantes judiciales en encuentro federal en San Isidro

Más de 200 Abogados se Reúnen en San Isidro para Abordar la Crisis Judicial en Argentina

Un Encuentro que Levanta la Voz por la Justicia

Más de 200 profesionales del derecho se congregaron en San Isidro para analizar la actual situación del sistema judicial argentino y expresar su preocupación por las vacantes en los tribunales.

Durante la jornada, organizada por la agrupación Abogados en Acción, se debatió sobre el diagnóstico del sistema de justicia en el país, enfocándose en el alarmante «alto nivel de vacancias» en los tribunales. Este quinto encuentro federal fue un espacio donde abogados litigantes, representantes de colegios profesionales y autoridades judiciales compartieron sus inquietudes.

Asistentes de Alto Perfil y Representación Federal

Entre los presentes, se encontraban figuras destacadas como Jimena de la Torre, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación; Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos; y Germán Garavano, exministro de Justicia. El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y otros referentes de diferentes provincias, como Malala Frei y Samanta Echenique, también formaron parte de la jornada.

Vacantes Judiciales: Un Asunto Crítico

Gran parte de los discursos se centró en el tema de las vacantes judiciales, catalogadas por diversos participantes como un asunto fundamental para abordar en el próximo año. La falta de cobertura en el sistema judicial fue descrita como un factor que «debilita» el funcionamiento regular de las instituciones y pone en riesgo la calidad del sistema. La falta de proactividad del Poder Ejecutivo para llenar estas vacantes fue una crítica recurrente, destacando la situación de la Corte Suprema, que aún funciona con solo tres de los cinco ministros que establece la ley, tras la renuncia de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado.

El Rol Protagónico de la Abogacía

Jimena de la Torre, en uno de los discursos más impactantes, enfatizó el papel esencial de los abogados en la defensa y mejora del servicio de justicia. «Cada uno de nosotros es un protagonista», afirmó, instando a todos los presentes a comprometerse con la causa judicial en Argentina.

Perspectivas Futuras y Nuevas Iniciativas