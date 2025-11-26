Accidente en Almagro: Colectivo y camión chocan y vuelcan, 14 heridos

Título: Impactante choque en Almagro: 14 heridos tras colisión entre colectivo y camión

Bajada: Este miércoles por la mañana, un accidente en el cruce de Colombres y Quito dejó a múltiples personas heridas y desató un amplio despliegue de servicios de emergencia.

Un accidente de gran magnitud ocurrido en Almagro ha dejado a 14 personas heridas este miércoles por la mañana. La colisión, que involucró a un colectivo de la Línea 2 y un camión, se produjo en el cruce de las calles Colombres y Quito.

Causas del accidente en investigación

En circunstancias que aún se están investigando, el colectivo que circulaba de Este a Oeste por la calle Quito embistió al camión, provocando que este último volcara. El impacto dejó una escena caótica en el lugar, con visible daño en el frente del colectivo y el camión volcado cercano a la vereda.

Operativo de emergencias y asistencia

Un amplio operativo de emergencia se activó rápidamente, que incluyó la intervención de varias ambulancias del SAME, miembros de bomberos y de la Policía de la Ciudad. Además, se tomó la decisión de cortar el tránsito en la zona por razones de seguridad.

Estado de salud de los involucrados

Al parecer, los pasajeros del colectivo pudieron descender por sus propios medios. Mientras algunos recibieron asistencia en el lugar, otros fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand para una revisión médica más detallada.

Lesiones significativas reportadas

Se ha informado que el chofer del camión y un pasajero del colectivo fueron derivados a los hospitales mencionados debido a politraumatismos; se considera que son los dos heridos más graves del incidente.

Intervención de las autoridades

El operativo también contó con la participación de la Comisaría Vecinal 5B de la Policía de la Ciudad y distintos equipos de bomberos, quienes confirmaron que no fue necesario realizar rescates de personas atrapadas en los vehículos. En total, 11 ambulancias del SAME trabajaron en el lugar para garantizar una atención adecuada a los heridos.