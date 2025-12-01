Accidente en Avenida Cabildo: Ambulancia impacta contra Metrobus, dejando dos menores heridos

Un accidente este lunes por la mañana en Núñez ha generado complicaciones en el tránsito y ha dejado a varios heridos, incluidos menores.

Este lunes, un incidente automovilístico interrumpió parcialmente el flujo vehicular en la Avenida Cabildo, al 4000, donde una ambulancia Kangoo colisionó con el sistema de Metrobus. El accidente, que se produjo en horas de la mañana, sorprendió a los conductores que transitaban por la zona.

Detalles del Accidente

De acuerdo con los informes preliminares, la ambulancia perdió el control y se subió al carril del Metrobus, impactando contra una reja de seguridad. Como resultado de la colisión, dos menores sufrieron lesiones y el SAME se encuentra en el lugar atendiendo a los heridos.

Afectaciones en el Tránsito

La colisión ha provocado serios inconvenientes en la circulación de la Avenida Cabildo, afectando el tramo entre Vilela y Paroissien en dirección al centro. Esto ha generado un cuello de botella para quienes acceden a la ciudad desde la provincia de Buenos Aires.

Causas del Accidente

Fuentes cercanas a la cobertura del evento indican que el vehículo pudo haber sufrido un pinchazo, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la ambulancia. Este incidente es uno de los varios reportados en la mañana, ya que también tuvo lugar un accidente en el cruce de Avenida Córdoba y la calle Florida, donde se vio involucrado un micro escolar.

Otro Accidente en el Centro

El micro escolar, que frenó de manera repentina por razones aún inciertas, resultó en tres personas heridas: un adulto y dos menores, entre los que se cuentan tanto mujeres como hombres.