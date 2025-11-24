Acción Argentina: Potencial de Crecimiento del 65%

Con un renovado ímpetu en el sector, Ternium Argentina se posiciona entre las mejores opciones para los inversores, gracias a un repunte en el mercado del acero y una mejora en sus resultados financieros.

El panorama de los metales industriales ha cambiado drásticamente, beneficiando a diversas empresas siderúrgicas a nivel global. En este contexto, Ternium Argentina (TXAR) se destaca como una de las compañías con mejor desempeño, respaldada por una recuperación significativa en el mercado del acero, precios más favorables y resultados trimestrales que indican un cambio de tendencia.

Un Contexto de Oportunidades

Frente a un escenario internacional incierto, los fondos de inversión y traders están buscando refugio en commodities, donde el acero se convierte en un recurso vital. Este metal no solo es esencial en industrias básicas, sino que también juega un papel crucial en sectores en crecimiento como la minería, energía y construcción.

Resultados Trimestrales que Impulsan la Confianza

Los resultados del tercer trimestre de 2025 encendieron el optimismo en el mercado. A pesar de reportar una pérdida neta de $59.682 millones, los analistas destacan la recuperación operativa como un indicador clave del futuro de la empresa.

Los ingresos alcanzaron los $709.850 millones, lo que representa un aumento del 18% respecto al trimestre anterior, impulsado por una creciente actividad en el mercado local. Los despachos internos se incrementaron un 5% trimestralmente, alcanzando 495.000 toneladas.

Desempeño Financiero Resiliente

El EBITDA ajustado se disparó un 98% en comparación al trimestre previo, ascendiendo a $64.896 millones. Este crecimiento fue posible gracias a un mejor precio promedio del acero y a una gestión de costos controlada.

Desafíos en el Horizonte

No obstante, Ternium enfrenta retos. El menor consumo interno en China ha llevado a un incremento en sus exportaciones, afectando los precios regionales. A esto se suman las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos y Europa para limitar la entrada de acero chino. Sin embargo, el enfoque de Ternium en el mercado interno ayuda a mitigar estas presiones externas.

Perspectivas Favorables para los Analistas

Los analistas de Allaria proyectan un incremento en el EBITDA por tonelada, que podría subir de u$s74 en 2025 a u$s121 en 2026. Este crecimiento refleja un regreso a niveles de eficiencia que la empresa disfrutó en épocas anteriores.

Potencial de Crecimiento Atractivo

Con un valor de mercado actual de $770, el potencial de subida es del 65%, atractivo en comparación con otras acciones industriales que no han logrado capitalizar completamente su potencial en los últimos tiempos.

Valoración y Dividendos Promisores

Ternium cotiza a 0.55 veces su valor libro, una cifra que sugiere un desequilibrio entre los sólidos fundamentos de la compañía y la percepción del mercado. Se proyecta un dividend yield del 6.1% para 2026, un atractivo adicional para los inversores.

Expectativas a Corto y Mediano Plazo

Señales a Corto Plazo

Los próximos trimestres serán cruciales para observar:

– Mantener los despachos locales en niveles sólidos

– Controlar los costos operativos

– Consolidar la recuperación de precios internacionales del acero

Perspectivas a Mediano Plazo

De cara a 2026, se espera:

– Una consolidación del margen EBITDA

– Despachos estimados en 2 millones de toneladas

– Normalización de resultados financieros

Con la mejora de los precios y márgenes, así como la atención renovada de analistas como Allaria, Ternium Argentina se posiciona de nuevo en la mirada de los inversores. Esta combinación de una valuación atractiva y perspectivas de crecimiento sólido transforma a TXAR en una de las mejores opciones dentro del sector industrial argentino.