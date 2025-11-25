Acción de Gracias en el Año Jubilar: El Obispo Wagner Inspira a Mantener la Esperanza

En un emotivo encuentro, la Diócesis de Comodoro Rivadavia culminó el Año Jubilar de la Esperanza con una jornada de agradecimiento y reflexión, resaltando la importancia de mantener viva la esperanza en cada rincón de la comunidad.

La jornada se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia, donde los fieles se unieron en una caminata que inició en el Instituto María Auxiliadora y culminó en la Catedral San Juan Bosco. Este evento formó parte de una celebración global iniciada por el Papa, destacando la relevancia de la esperanza en tiempos de desafío.

Un Recorrido Significativo

Durante la caminata, los participantes recordaron las cuatro puertas santas de la diócesis: el monasterio de Diadema, la capilla del Colegio María Auxiliadora —que celebra su centenario este año—, la parroquia Santa Lucía y la Catedral. Este evento reunió a comunidades que a lo largo del año han participado activamente en diversas actividades religiosas.

Un Mensaje de Esperanza

El obispo Jorge Wagner, en diálogo con Crónica, enfatizó que el objetivo de la jornada era agradecer los esfuerzos realizados en las comunidades, incluyendo peregrinaciones y celebraciones. “Este Jubileo, que ocurre cada 25 años, nos invita a revisar nuestro camino espiritual y comunitario”, apuntó, recordando que el periodo concluirá después de Navidad.

“Peregrinos de Esperanza”

Wagner destacó el lema del Jubileo, Peregrinos de Esperanza, subrayando que este mensaje debe trascender el año litúrgico. La esperanza, según el obispo, es un deber fundamental para los cristianos, citando a Juan Pablo I, y destacó la necesidad de generar acciones concretas en la vida cotidiana.

Compromiso con la Comunidad

El obispo también abordó la realidad de la ciudad, mencionando que tanto necesidades materiales como espirituales requieren atención. “Hoy, el acompañamiento y la escucha son fundamentales”, enfatizó, al tiempo que celebró los aniversarios significativos de 2025, como los 150 años de presencia de los salesianos en la Patagonia y el centenario del nacimiento del padre Corti.