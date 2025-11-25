Acciones Argentinas se Duplican en 30 Días: ¿Es Hora de Invertir?

Las acciones de Comercial del Plata han deslumbrado en el último mes, experimentando un impresionante aumento del 105% en su cotización, reflejando una dinámica de mercado marcada por la incertidumbre y el cambio.

La turbulencia de los últimos meses en los mercados, tanto a nivel local como global, ha llevado a fluctuaciones significativas en las cotizaciones de activos argentinos. Un claro ejemplo de esta tendencia son las acciones de Comercial del Plata, que en el transcurso de 30 días han visto un aumento asombroso del 105% en su valor.

Un destacado en el rendimiento del mes

Comercial del Plata se posiciona como uno de los grandes ganadores de noviembre, acumulando un alza del 16% en apenas 20 días. A pesar de una reciente caída por toma de ganancias, su rendimiento continúa destacándose, superando a otras companies como Transener, que creció un 21%.

Comparaciones con otras inversiones

Mientras muchas alternativas de inversión, como el dólar y las tasas en pesos, apenas se movieron en este periodo, Comercial del Plata muestra una diferencia notable. En contraste, el índice Merval ha caído un 5% en todo noviembre, con un avance de menos del 13% en lo que va del año.

Factores detrás de la remontada

El cambio en el clima económico y político tras las elecciones, junto con variables internacionales y la situación particular de la empresa, han contribuido a este notable aumento en su valor. La acción cotiza actualmente en el índice Merval alrededor de $67, un notable ascenso respecto a los $31 que tenía antes de las elecciones, a fines de octubre.

Historia y expansión de Comercial del Plata

Fundada en 1927, Comercial del Plata es un holding argentino presente en 17 países y cuenta con más de 20.000 accionistas y 1.000 empleados. Su influencia abarca sectores clave como la construcción, energía, agroindustria, transporte, infraestructura y real estate.

Impulsos en el sector energético

En noviembre, las acciones de Comercial del Plata lograron escalar cerca de 39%, aunque una baja reciente de más del 10% por toma de ganancias ha frenado su avance. Esto ha sido en parte influenciado por una caída global en el precio del petróleo, afectando directamente a su subsidiaria Compañía General de Combustibles.

Perspectivas y recomendaciones de compra

Analistas destacan factores económicos que favorecen a Comercial del Plata, como la mejora en el sector energético y el consumo. Rubén Pasquali, analista de mercados, menciona que la baja en el precio del dólar facilita la gestión de deudas, lo cual es una excelente noticia para la compañía.

En cuanto a la compra de acciones, Pasquali afirma que ahora es un buen momento, resaltando el potencial de recuperación de la firma que, habiendo tenido un descenso acumulado del 40% en el año, podría revalorizarse considerablemente. La cotización máxima de Comercial del Plata en los últimos cinco años, de $125,65 en febrero de 2024, aún sugiere un potencial de subida de casi 90% desde su valor actual.