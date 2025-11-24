¿Aceptará Moscú la contrapropuesta de la UE al plan EE. UU.-Rusia para Ucrania?

Las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania han dejado un panorama renovado y prometedor para la paz, con un marco actualizado que busca resolver el conflicto de forma efectiva.

Cambios Clave en el Nuevo Marco de Paz

Este fin de semana, la Unión Europea presentó una contrapropuesta a la versión inicial del marco que habían elaborado Estados Unidos y Rusia, considerado favorable para Moscú. La nueva propuesta incluye modificaciones significativas.

Modificaciones en las Fuerzas Armadas de Ucrania

Una de las alteraciones más notables establece un límite de 800,000 soldados en tiempos de paz, superando el anterior tope de 600,000 buscado inicialmente.

Aspiraciones de Ucrania hacia la OTAN

En cuanto a la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, la nueva propuesta detalla que esta decisión deberá contar con el apoyo unánime de todos los miembros de la alianza, en lugar de una negativa previa por parte de la OTAN.

Territorios Ocupados: Un Asunto Precedente

El planteamiento de la UE también modifica el tratamiento de las regiones ocupadas temporalmente por Rusia. Se elimina el reconocimiento de los territorios de Luhansk y Donetsk, lo que marca una diferencia crucial con el esquema anterior.

Garantías de Seguridad y Ceasefire como Prioridad

El nuevo marco incluye garantías de seguridad respaldadas por Washington, alineadas con el artículo 5 de la OTAN, donde un ataque a un miembro se considera un ataque a todos. Además, se reitera la importancia del principio «prioridad del alto al fuego», tal como ha solicitado Ucrania desde el inicio de las negociaciones.

Posibilidad de Aceptación por Parte de Rusia

La nueva propuesta, liderada por Bruselas, mantiene ciertas concesiones hacia Rusia, como la posibilidad de reingreso a la G7 y una revisión gradual de las sanciones.

Control Internacional de la Central Nuclear

Se sugiere que la planta nuclear de Zaporizhzhia esté bajo control internacional, distribuyendo la electricidad producida entre Ucrania y Rusia, aunque el foco sigue estando en las concesiones territoriales requeridas por Moscú.

Tensiones Crecientes en el Este de Ucrania

A pesar de los avances en las negociaciones, las hostilidades se intensifican en la región del Donbas, con informes de combates severos en Pokrovsk. La situación en la región de Zaporizhzhia también es crítica, con un incremento de ataques aéreos contra infraestructura civil, lo que aumenta la presión sobre Ucrania.

Reacciones desde el Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Rusia aún no ha recibido el texto oficial de la nueva propuesta, refiriéndose a ella como un plan “americano”. Los puntos que Moscú considera esenciales incluyen la no adhesión de Ucrania a la OTAN y la retirada de fuerzas ucranianas de los territorios ocupados.

Críticas dentro de Rusia sugieren que estas demandas son insuficientes, con funcionarios subrayando la necesidad de mantener los objetivos fijados por Putin durante la cumbre de Alaska. La percepción en el Kremlin es que el plan de paz de Washington podría perpetuar una “amenaza en la frontera rusa”.