Actividad Económica Creció 0.7% en Octubre, Según Orlando Ferreres

La economía argentina da señales de recuperación al registrar un crecimiento del 0,7% en octubre, en comparación con el mes anterior. Un informe de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados destaca una mejora interanual del 4,6%.

Detalles del Crecimiento Económico

Durante el mes de octubre, la actividad económica acumuló un incremento del 5,8% en los primeros diez meses del año. Este avance mensual, junto con la revisión al alza del dato de septiembre, sugiere un camino más optimista para la economía argentina.

Sectores Impulsores

Entre los sectores que más destacaron en la comparación interanual se encuentran:

Intermediación financiera: +31,0%

Agricultura y ganadería: +4,8%

Minería y canteras: +3,9%

Optimismo en el Contexto Actual

El informe también menciona que la situación económica ha mejorado, lo que permite una perspectiva más positiva hacia el futuro. Según el reporte, el gobierno está aprovechando el apoyo electoral para abordar reformas necesarias en la segunda mitad de su mandato.

Impacto de un Potencial Acuerdo Comercial

Se destaca que un posible acuerdo comercial con Estados Unidos podría abrir puertas al acceso preferencial a uno de los mayores mercados globales. Esto podría traducirse en nuevas oportunidades de inversión y un incremento en la entrada de divisas, aunque también conlleva ciertos riesgos dada la cerrada estructura de la economía nacional.

Proyección de la Consultora Equilibra

Por otro lado, la consultora Equilibra estima que la actividad económica se mantuvo estable en octubre, con un crecimiento del 0%. Asimismo, el INDEC informó un leve incremento del 0,5% en el EMAE de septiembre, lo que marca un crecimiento del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Crecimiento en Septiembre: Un Buen Indicador

En el acumulado del año, la actividad económica ha tenido un crecimiento del 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024. Equilibra señala que la economía ha evitado una recesión, con una expansión del 0,5% durante el tercer trimestre, lo cual sugiere un arrastre positivo para 2026.

Reacciones del Gobierno

Tras la publicación del informe de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó en sus redes sociales el notable crecimiento a pesar de la incertidumbre política, con un avance desestacionalizado del 1,38% entre septiembre y junio, acercándose a niveles históricos de actividad.