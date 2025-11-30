Actualizaciones y Advertencias del USCIS para Inmigrantes con Green Card Tras Anuncios de Trump

Un ataque en las cercanías de la Casa Blanca ha desatado una serie de medidas migratorias por parte de la administración Trump. La decisión busca endurecer los protocolos después de que uno de los soldados baleados falleciera, lo que ha generado un fuerte impacto en la comunidad afgana y otras en riesgo.

El 27 de noviembre, un tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó a dos miembros de la Guardia Nacional heridos, y uno de ellos, identificado como Sarah Beckstrom, falleció poco después. Las autoridades han señalado como principal sospechoso a un ciudadano afgano, Rahmanullah Lakanwal, lo que llevó al gobierno a implementar restricciones en trámites migratorios.

Suspensión de Solicitudes para Afgano

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha confirmado la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. La medida se tomó tras el ataque, anunciando que las solicitudes de asilo y residencia permanente quedarían en pausa mientras se revisan los protocolos de seguridad.

USCIS implementa la pausa en trámites migratorios. Captura

Revisión Exhaustiva de las Green Cards

Joseph Edlow, director del USCIS, anunció que se llevará a cabo una exhaustiva reexaminación de todas las tarjetas de residencia otorgadas a inmigrantes de “países problemáticos”. Se espera que esta revisión aborde posibles deficiencias en la emisión de documentación segura en estos países.

Detalles sobre la revisión de las green cards siguen sin aclararse. X/@USCISJOE

Pausa en Solicitudes de Asilo

Además, la administración ha decidido detener las decisiones sobre solicitudes de asilo. Cada caso será inspeccionado con un nivel alto de detalle antes de avanzar.

USCIS indica que todos los casos de asilo serán reevaluados. Freepick

Recortes Fiscales para Inmigrantes Irregulares

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció recortes en los beneficios fiscales para inmigrantes sin documentación en Estados Unidos. Esta medida busca reformar el impacto económico de la “carga de refugiados” mencionada por Trump en sus redes sociales.

Bessent explica los recortes fiscales propuestos. Allison Robbert – FR172296 AP

Vigilancia en Transferencias Financieras

Bessent también anunció un incremento en la vigilancia de las transacciones transfronterizas, en especial las remesas, para prevenir actividades sospechosas relacionadas con inmigrantes indocumentados.

La policía está investigando el tiroteo que dejó a dos soldados heridos. Rahmat Gul – FR172204 AP

El suceso tuvo lugar a las 14:15 hs, cuando un hombre disparó contra los soldados en el cruce de las calles 17 y I NW. A las 15:00 hs, la policía local había detenido al sospechoso, y el director del FBI, Kash Patel, reafirmó el compromiso de su agencia en la investigación.