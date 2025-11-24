Adela Micha y Raúl Rocha Cantú enfrentados por controversia en Miss Universo: ‘Esta edición está manchada’

La polémica en torno a Miss Universo se intensifica tras un intercambio candente en la entrevista que Adela Micha realizó a Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización del certamen.

Este lunes, la conversación en el programa La Saga no dejó ningún tema sin abordar, especialmente las acusaciones lanzadas por el músico Omar Harfouch, quien tildó a Fátima Bosch de «falsa Miss Universo». El artista no solo criticó el proceso de selección, sino que también insinuó un potencial conflicto de intereses vinculado a contratos de Pemex.

Las Reacciones de Rocha Cantú

Rejectando las afirmaciones, Rocha Cantú afirmó que “estoy en desacuerdo” y se mostró frustrado con el título del programa que lo implicaba. “Miss Universe en la mira, pues no, ¿por qué?”, exclamó, defendiendo la integridad de la organización como completamente privada y americana.

Desmentidos y Nuevas Acusaciones

La controversia creció especialmente después de que Harfouch anunciara su salida del jurado justo antes de la gala programada para el 21 de noviembre. Rocha se apresuró a aclarar que él mismo lo excluyó debido a actitudes consideradas inapropiadas, y lo describió como un “pseudo músico o psicopianista”.

Conflicto de Intereses y Transparencia

Las críticas se acentuaron cuando Micha preguntó acerca de la influencia de los contratos de Pemex en la coronación. Según ella, “esta edición está muy manchada”, lo que llevó a Rocha a desestimar cualquier relación entre las adjudicaciones y el concurso. “La licitación se adjudicó en 2022, y yo ni siquiera pensaba en Miss Universe”, argumentó Rocha, sugiriendo que el monto gastado en obras aún no había sido saldado.

Impacto Personal en Fátima Bosch

Rocha también expresó su preocupación por el bienestar emocional de Fátima Bosch, cuestionando el trato que recibió en Tailandia y la presión pública a la que se enfrenta. “Es una niña. Me tiene muy harto todo el cuenteo”, concluyó el presidente, defendiendo su papel en el certamen y buscando alejar la atención de lo que llamó “oportunistas”.

Repercusiones Políticas

El debate alcanzó las conferencias matutinas, donde la presidenta Claudia Sheinbaum fue interpelada sobre la supuesta influencia del gobierno en el resultado del certamen. “Es falso. No hay que hacer caso de esas cosas”, fue su respuesta, añadiendo una felicitación a la ganadora.