Adiós a la Banda Inferior: El Techo de Cambio se Asimila a un Tipo Fijo

En un análisis revelador, el experto financiero Leonardo Piazza advirtió sobre las consecuencias de la actual estrategia del Gobierno en el mercado cambiario, señalando que sin una intervención efectiva, el riesgo país continuará elevado y el acceso a financiamiento internacional seguirá siendo complicado.

En diálogo con Canal E, el analista Leonardo Piazza subrayó la necesidad de un enfoque sostenible que fortalezca tanto al Banco Central como al Tesoro Argentino. “Es fundamental que el país implemente un modelo que permita acumular reservas de manera genuina”, afirmó.

Análisis del Riesgo País: Factores Clave

Piazza explicó que el riesgo país funciona como un indicador de la salud económica, determinado por factores políticos, el superávit fiscal y la acumulación de reservas. “La falta de acumulación de reservas explica por qué el riesgo país no logra bajar de 600 puntos”, comentó, alertando sobre las implicaciones de no actuar en este frente.

El especialista enfatizó que si el Gobierno decide no comprar reservas, “el mercado seguirá facturando con el riesgo país por encima de 600”, lo que podría agravar aún más la situación económica.

La Oposición del Tesoro a Comprar Dólares

Piazza cuestionó la falta de acción del Tesoro en momentos de superávit fiscal y un tipo de cambio más accesible, sugiriendo que debieron haberse realizado compras de reservas, aunque sean mínimas. “Tenían la posibilidad de hacerlo y deberían haberlo hecho”, destacó.

Cambios en el Sistema Cambiario: Un Techo que Apreta

El analista también mencionó que la dinámica cambiaria actual está en un punto crítico. “El dólar puede parecer estable, pero está en el límite superior de la banda cambiaria, lo que ha llevado a que el esquema deje de ser eficaz”, explicó.

Finalmente, Piazza señaló que la inestabilidad de la demanda de pesos complica aún más la reducción del riesgo país, advirtiendo: “Cada vez que hay un problema, la demanda de pesos se dirige hacia el dólar, lo que no genera un entorno predecible para la economía”.