Adiós a los reinicios: Descubre el truco para solucionar cortes de WiFi sin reiniciar el router

La necesidad de una conexión estable a internet se ha vuelto vital en la vida diaria y laboral. Descubre trucos sencillos para restablecer tu conexión sin necesidad de apagar tu router.

Los cortes en la conexión de WiFi pueden ser frustrantes, pero existen soluciones rápidas y efectivas para reestablecerla sin tener que reiniciar el dispositivo. Aquí te contamos cómo hacerlo.

¿Cómo solucionar los cortes de WiFi fácilmente?

Para evitar el tedioso reinicio del router, sigue estos pasos prácticos:

1. Reinicia tu conexión en el dispositivo. Esto puede resolver problemas de conectividad rápidamente.

2. Reubica el router. Colócala en un lugar centrado y elevado, lejos de paredes gruesas y objetos metálicos.

3. Ajusta la banda de frecuencia. La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz proporciona más velocidad y menos interferencias.

Además, desde la configuración de tu router, puedes cambiar a un canal menos congestionado para mejorar la señal. Muchos routers permiten escanear automáticamente y elegir el mejor canal disponible.

Los trucos para mejorar la conexión sin reiniciar el router. Créditos: Shutterstock

Según estudios, el 90% de los problemas de señal WiFi provienen de la ubicación del router dentro de los hogares.

Es recomendable mantener el router alejado de otros dispositivos electrónicos, como parlantes y televisores, al menos 30 centímetros, para maximizar su rendimiento.

Ubica tu router en el lugar ideal

A continuación, algunos consejos para elegir el mejor lugar en casa para tu router:

– Centro del hogar: Ubícalo en el centro si la mayoría de los dispositivos necesitan conexión.

– Altura: Colocar el router en una posición elevada puede ayudar a expandir la señal.

– Alejado de obstáculos: Mantén el router lejos de ventanas, paredes gruesas y objetos metálicos que puedan interferir con la señal.

– Visibilidad: Evita colocarlo dentro de armarios o detrás de objetos. Los materiales como el vidrio y el metal pueden bloquear la señal.

– No al exterior: Evita exponer el router al aire libre, ya que las inclemencias del tiempo pueden afectar su funcionamiento.