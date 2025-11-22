Adolescentes de 13 a 17 años ahora pueden invertir en acciones y bonos

La CNV Abre Nuevas Puertas: Inversiones para Adolescentes de 13 a 17 Años

Jovencitos en el mundo de las finanzas: un impulso hacia la educación financiera

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha dado un paso significativo para modernizar el mercado argentino, permitiendo que los adolescentes de 13 a 17 años accedan a una variedad más extensa de instrumentos financieros.

Con la reciente Resolución General (RG) N° 1091, los jóvenes ahora pueden explorar nuevas opciones de inversión más allá de los fondos comunes de inversión abiertos. Esta iniciativa busca no solo diversificar las herramientas disponibles, sino también fomentar el aprendizaje financiero desde una edad temprana.

Ampliación de opciones de inversión para los jóvenes

La nueva regulación agrega alternativas dentro de los fondos abiertos, incluyendo opciones de renta variable, bonos y activos replicantes. Con estas modificaciones, se persigue el objetivo de promover la autonomía progresiva de los adolescentes, así como enriquecer su educación financiera. De acuerdo con la CNV, el acceso a inversiones supervisadas potencia la formación de hábitos de planificación financiera y la toma de decisiones informadas. El titular del organismo, Roberto E. Silva, afirmó que esta actualización es crucial para acercar a los jóvenes a un mercado contemporáneo, reforzando la importancia de la educación financiera bajo la tutela de adultos.

Supervisión y seguridad en las inversiones

La regulación establece que cualquier apertura de cuentas y operaciones de inversión deben ser aprobadas y supervisadas por representantes legales, asegurando que los jóvenes tengan un entorno seguro y protegido mientras se adentran en el mundo financiero. A pesar de la ampliación de opciones, la CNV aclara que las inversiones de los adolescentes no son totalmente libres, ya que los fondos comunes de inversión cerrados y aquellos destinados a inversores calificados siguen prohibidos. Esto garantiza un acceso controlado a productos de bajo riesgo.

Impulsando una nueva cultura financiera

Con esta resolución, la CNV busca no solo modernizar la inclusión financiera, sino también adaptarse al creciente uso de plataformas digitales por parte de las nuevas generaciones. Al promover el entendimiento de los instrumentos financieros, se prepara a una generación que tendrá que gestionar su dinero de manera diferente a las anteriores. Las entidades del mercado también deberán ajustar sus procesos y robustecer controles operativos para asegurar la trazabilidad de las transacciones realizadas por menores. Los tutores jugarán un rol clave al supervisar y validar cada operación, manteniendo un entorno seguro y transparente.

Un enfoque proactivo hacia el futuro financiero