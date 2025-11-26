Adolescentes ucranianos reclutados en Telegram para sabotajes en su país

Un joven de 17 años se embarcó en un camino sombrío al viajar 800 kilómetros para recoger un explosivo, atraído por una promesa de dinero. Su historia revela cómo las organizaciones criminales están manipulando a los más vulnerables en tiempos de guerra.

El Impactante Viaje de un Adolescente en Busca de Dinero

Vlad, un adolescente de Ucrania, se convirtió en un peón de un oscuro juego criminal, movido por la promesa de US$2,000 a cambio de colocar una bomba en un vehículo militar.

Un Encargo Mortal

En julio, Vlad se dirigió a Rivne, donde buscaba un explosivo y un teléfono escondido. En su mente resonaba el temor al encender cables fatales, sintiendo que su vida pendía de un hilo en cada momento.

Ahora, con 18 años, enfrenta cargos de terrorismo que lo podrían condenar a 12 años de prisión. “Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, confiesa desde su celda, añadiendo que estaba atrapado en un dilema moral.

La Realidad del Reclutamiento Juvenil

Vlad no es un caso aislado. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha identificado a más de 800 ucranianos, la mayoría a través de plataformas como Telegram y TikTok, donde se ofrecen incentivos financieros para llevar a cabo actos de violencia.

“Intentaron reclutar a niños de apenas 9 o 10 años”, señala la experta en ciberseguridad, Anastasiia Apetyk, quien advirtió sobre este problema creciente.

Un Plan Deliberado

Las autoridades han destacado que existe una estrategia sistemática para captar a jóvenes vulnerables. Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional, enfatiza que “los niños no siempre comprenden las consecuencias de sus actos.”

Reclutamiento en el Mundo Digital

El SBU ha evidenciado que la mayoría de estos reclutamientos se realizan a través de aplicaciones móviles y plataformas de videojuegos, donde los adolescentes son atraídos por la promesa de recompensas rápidas.

Vlad esperaba un trabajo en línea. Media hora después de unirse a dos canales de Telegram, un individuo llamado Roman le contactó. Este rápido giro en su vida lo llevó a un camino peligroso y lleno de retos.

Las Consecuencias del Dinero Rápido

El proceso de involucrarse en actos de sabotaje comenzó de forma gradual para Vlad. Primeramente, le pidieron que recogiera una granada, pero al no hallarla, le pagaron US$30. Otra tarea implicaba incendiar un vehículo asociado al reclutamiento militar.

Por ese acto, Vlad recibió US$100 en criptomonedas, menos de lo que se le había prometido. “El resto lo obtendría si completaba la misión en Rivne”, le dijeron, revelando el engaño detrás de su oferta.

Incentivos Financieros y Sabotaje

Aprovechándose de la desesperación económica, los canales de Telegram ofrecen recompensas para ataques contra instalaciones públicas. Se estima que los pagos pueden variar entre US$1,500 y US$3,000, dependiendo del objetivo.

Sin embargo, el reclutamiento no se limita a los canales prorrusos, sino que se infiltra en espacios comunes donde se habla de empleo, lo que hace que cualquier joven pueda ser un blanco.

Advertencias Urgentes

El SBU ha lanzado campañas educativas en escuelas para advertir sobre los peligros del reclutamiento. “Ir a la cárcel o volar por los aires son las dos opciones cuando uno cae en este juego”, advierte Vlad, quien ahora reflexiona sobre su decisión.

“No vale la pena”, concluye, enfatizando el mensaje para quienes consideren seguir un camino similar, una advertencia sombría que se alimenta del caos y la manipulación en tiempos de guerra.