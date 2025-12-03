El gobierno de Javier Milei enfrenta un importante reacomodo en su gabinete tras los resultados de las últimas elecciones. Con Manuel Adorni al mando de la Jefatura de Gabinete, se anticipan una serie de cambios en las segundas líneas que podrían alterar el rumbo político del país.

Reseteo en el Gabinete: Las Primeras Decisiones

La reciente restructuración en el equipo de Milei ya ha desencadenado movimientos significativos en varias áreas. La salida de figuras como Patricia Bullrich de Seguridad y Luis Petri de Defensa marca el inicio de un nuevo capítulo. En este contexto, la posible desvinculación de Sergio Neiffert de la SIDE cobra fuerza, a medida que el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, también ha sido apartado.

Un Nuevo Organigrama en el Horizonte

En los próximos días, se anunciará oficialmente el decreto 50, que presentará un organigrama renovado con la creación y eliminación de varias secretarías y subsecretarías. Esto promete impactar en el funcionamiento del gobierno y en su relación con el Parlamento.

Desaparición de Cargos Clave

Entre los cambios más notables se encuentra la eliminación del puesto de Rolandi, quien jugaba un rol crucial en la negociación de la ley Bases. Asimismo, Oscar Moscariello, secretario de Relaciones Parlamentarias y aliado de Francos, tampoco continuará en su cargo.

Recuperando Terreno: La Secretaría de Prensa y Comunicaciones

La Jefatura de Gabinete también rescatará la secretaria de Prensa y Comunicaciones, que había sido efímera durante el ascenso de Adorni. Javier Lanari asumirá la responsabilidad, aunque la comunicación seguirá siendo gestionada por Adorni.

¿Un Cambio en el Control de la SIDE?

Las especulaciones apuntan a que la Jefatura podría recuperar la conducción de la SIDE, perdida con la salida de Nicolás Posse. Neiffert, actual líder de la agencia, ahora es visto cada vez más cerca de Karina Milei, lo que podría jugar en su contra respecto a su permanencia.

Nuevas Designaciones en Cultura y Otras Áreas Sensibles

Adorni está también en discusiones para hacerse cargo de la secretaría de Cultura, sumando más poder a su cartera. Además, se rumorea la posibilidad de que asuma otras dependencias, incluyendo Legal y Técnica, que juegan un papel crucial en la elaboración de leyes y decretos.

Posibles Renuncias y Nuevos Retos en Seguridad

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrenta desafíos con la llegada de nuevos funcionarios, incluido Fernando Koursnier como jefe de gabinete. Sin embargo, la salida de otros miembros claves podría desencadenar cambios inesperados en su equipo.

Tensiones en Integración Socio-Urbana

La administración de Sebastián Pareja también ha hecho olas, ya que su renuncia a la subsecretaría de Integración Socio-Urbana ha generado incertidumbre sobre el futuro del programa de urbanización de villas. Los cambios estructurales en el gabinete reflejan la presión interna por mantener el control político.

Mirando hacia el Futuro: La Gestión de Santilli

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en la encrucijada de evaluar a su equipo, buscando adaptarse a un panorama político cambiante. Con desafíos inminentes en áreas clave como Deportes y Migraciones, será vital su capacidad para negociar y seleccionar reemplazos adecuados.