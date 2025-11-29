Adrián Pacini: “Los jugadores de la Selección respaldan a Tapia”

La incertidumbre en el fútbol argentino vuelve a hacer eco en medio de controversias y decisiones cuestionables por parte de la AFA. Fernando Pacini, reconocido periodista deportivo, levanta la voz sobre un sistema que parece carecer de controles efectivos.

La situación del fútbol en Argentina se torna crítica y, aunque no es un fenómeno nuevo, el descontento resurge con fuerza. Recientemente, el foco ha estado en la AFA, que enfrenta cuestionamientos por sus decisiones arbitrarias y la falta de transparencia en sus conductas.

La Voz Crítica de Fernando Pacini

En una entrevista con Radio Continental Córdoba, Pacini definió la relación de la Selección Argentina con su dirigencia como problemática. “Los jugadores son aliados de Tapia”, afirmó, un punto que incomoda a muchos aficionados del fútbol local.

El Gran Fútbol vs. El Pequeño Fútbol

Pacini distingue entre el “gran fútbol argentino” que se desenvuelve en el campo, y el “pequeño fútbol argentino”, cargado de decisiones políticas que, a su juicio, erosionan la confianza del público. “Hay que suavizar los contrastes y equilibrar el deporte”, subrayó.

Desafíos en la Regulación

La controversia reciente sobre si Estudiantes debía o no hacer un pasillo a Rosario Central expone un problema más profundo: decisiones tomadas sin la debida transparencia. Para Pacini, este tipo de regulaciones no deberían imponerse. “Un pasillo es un acto de caballerosidad, no algo que deba ser legislado”, criticó.

La Grieta Futbolera

Pacini también observó cómo la grieta política ha infiltrado el deporte, influyendo en las conversaciones y debates. “La comunicación hoy refuerza prejuicios, no solo en Argentina, sino globalmente”, expresó.

Reflexiones sobre la Selección Argentina

Una de sus críticas más contundentes se centró en los íconos de la Selección, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Según Pacini, estos jugadores podrían hacer uso de su influencia para cuestionar a la AFA, pero eligen mantener el silencio, apoyando tácitamente a la gestión actual.

El Cuerpo Técnico bajo la Lupa

Pacini también juzgó la postura del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, sugiriendo que su desapego a los problemas estructurales del fútbol argentino es preocupante. “Es decepcionante que el técnico no aborde las injusticias presentes”, argumentó.

El Poder en la AFA y su Futuro

Sobre las constantes modificaciones en el reglamento y el aumento de campeones para la próxima temporada, Pacini no es optimista: “No creo que haya cambios significativos. La AFA se sostiene gracias al apoyo de los clubes grandes: Boca, River, Independiente y Racing”, concluyó.