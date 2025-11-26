Aerolínea condenada a indemnizar por repetidas reprogramaciones de vuelos

En un fallo impactante, un viajero logró que un tribunal argentino impusiera a una aerolínea de bajo costo una indemnización millonaria tras sufrir múltiples cancelaciones de su vuelo, lo que lo obligó a adquirir un nuevo pasaje para no perder una conexión internacional.

Las cancelaciones reiteradas de vuelos de una aerolínea argentina llevaron a un pasajero a interponer una demanda judicial. Después de enfrentar inconvenientes significativos y necesitar comprar un ticket de otra compañía para no perder su vuelo internacional, el pasajero logró que el juez federal Ochoa dictara sentencia a su favor.

Un fallo que marca un precedente

La acción judicial, llevada a cabo en el Juzgado Federal de Río Cuarto, ha establecido un importante precedente sobre las responsabilidades que tienen las aerolíneas hacia sus clientes ante situaciones de vuelo problemáticas. En este caso, la sentencia impuso a la aerolínea el pago de una doble indemnización.

Los hechos tras la demanda

El viajero había reservado un vuelo de cabotaje con Flybondi para trasladarse de Córdoba a Buenos Aires, donde debía tomar una conexión internacional. Sin embargo, su vuelo fue reprogramado en tres ocasiones, poniendo en riesgo su conexión. Ante la ausencia de soluciones efectivas por parte de la compañía, el afectado se vio forzado a adquirir otro billete.

La justicia a favor del pasajero

En su dictamen, el juez Ochoa determinó que la aerolínea debía cubrir tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial. Se ordenó el reintegro de $246.950, correspondiente al nuevo pasaje, así como una significativa indemnización por daño moral de $1.300.000, al haberse generado un estado de nerviosismo y angustia en el viajero.

Puntos clave del fallo

La aerolínea intentó defender su posición alegando que las modificaciones en el horario no excedieron las 4 horas permitidas, pero el tribunal desestimó este argumento. Se constató que la acumulación de reprogramaciones sobrepasó ese límite y que los cambios no se comunicaron oportunamente al pasajero.

Incumplimiento de obligaciones

La sentencia evidenció que la compañía no ofreció alternativas para que el pasajero pudiera cumplir con su itinerario. Este incumplimiento forzó al viajero a buscar un nuevo servicio, lo que derivó en la demanda judicial.

Innovaciones en la regulación del sector

En un contexto de cambios, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) ha implementado la digitalización de reclamos, buscando modernizar el proceso y mejorar la atención al usuario. La nueva resolución establece un sistema más flexible que reemplaza el tradicional libro de quejas por formatos digitales.

Las aerolíneas ahora están obligadas a generar un comprobante de cada reclamo y a responder en un plazo máximo de 30 días hábiles, un cambio positivo que promete mejorar la experiencia de los viajeros.