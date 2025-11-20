Aerolínea recibirá permiso para vuelos a Madrid: ¿Qué precio tendrán los pasajes?

La aerolínea española Plus Ultra ha recibido la autorización necesaria para conectar Buenos Aires con Madrid, un avance que forma parte de la apertura del mercado aéreo argentino impulsada por el gobierno nacional.

Con la Disposición 40/2025 publicada recientemente, la Subsecretaría de Transporte Aéreo ha dado luz verde para que Plus Ultra inicie sus operaciones internacionales de pasajeros entre el Aeropuerto de Ezeiza y la capital española.

El inicio de vuelos está programado para el 23 de mayo, y se trata de una nueva alternativa en la oferta de viajes a Madrid, que ya incluye a aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. Con estas operaciones, Plus Ultra espera ofrecer tarifas más competitivas.

Precios Atractivos para Viajar a Madrid

Los precios promocionales para los pasajes de ida y vuelta comienzan a partir de US$ 930, incluyendo equipaje, mientras que la clase ejecutiva ofrecerá tarifas desde US$ 2.780.

La nueva ruta contará con dos frecuencias semanales: los miércoles y sábados. Los vuelos partirán de Buenos Aires a las 12:35, llegando a Madrid a las 05:40. En el trayecto de regreso, las aeronaves saldrán de la capital española a las 23:00.

Planes de Expansión de Plus Ultra

Además, la aerolínea tiene la intención de aumentar la frecuencia de vuelos a cuatro por semana durante las vacaciones de invierno en julio, sumando operaciones los lunes y viernes. Estos vuelos se realizarán con aeronaves Airbus A330, conocidas por su eficiencia en vuelos de largo recorrido.

Una Nueva Opción en el Mercado Aéreo Argentino

Fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid, Plus Ultra está en una fase de expansión internacional, operando en destinos como Bogotá, Lima y Caracas. La reciente autorización para volar a Argentina se produce tras la victoria electoral de Javier Milei, quien ha fomentado la apertura del cielo aéreo y los acuerdos bilaterales con diversas naciones.