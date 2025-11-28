AFA Actúa con Firmeza: Sancionan a Estudiantes de La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino toma una drástica decisión al suspender a Estudiantes de La Plata, generando revuelo en el mundo del fútbol nacional.

El cierre de la jornada del jueves sorprendió a los seguidores del fútbol argentino: la AFA suspendió de manera inmediata a Estudiantes de La Plata. La entidad rectora del fútbol tomó esta medida tras observar cómo el club desairó al campeón de liga, Rosario Central.

¿Qué implica la sanción para Estudiantes?

En un acto inusitado, la AFA decidió castigar a todos los once jugadores que participaron en el partido, imponiéndoles una suspensión de dos encuentros. Además, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, recibió una pena de seis meses. Esta acción ha generado un gran debate entre los aficionados y analistas del deporte.

Reacciones de los periodistas de Cueste lo que Cueste

Los panelistas del programa Cueste lo que Cueste no pudieron dejar pasar este acontecimiento y discutieron cómo la AFA ejerce su poder. Mencionaron que la forma en que esta entidad impone sanciones deja entrever una preocupante falta de comunicación y transparencia.

La falta de claridad de la AFA

La incertidumbre sobre cuándo los futbolistas deben cumplir la sanción es uno de los puntos que más ha inquietado. Cueste lo que Cueste ofreció un análisis crítico, subrayando que la falta de información puede perjudicar no solo a los jugadores, sino al fútbol argentino en general.

Cuestionamientos sobre el uso del poder

Los periodistas manifestaron que “esta es una manera de decir que ellos hacen las reglas, cuando y como les conviene”. Se refirieron al manejo del poder por parte de la AFA como algo que puede continuar perjudicando la integridad del fútbol en el país, generando desconfianza entre los clubes y los aficionados.