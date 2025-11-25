AFA, en el ojo del huracán: ¿falsificó un documento para sancionar a Estudiantes?

La polémica se enciende en el mundo del fútbol argentino tras la supuesta falsificación de un documento por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para sancionar a Estudiantes de La Plata.

La controversia surge luego de que Estudiantes realizara un pasillo de respeto para los jugadores de Rosario Central, quienes fueron proclamados Campeones de Liga. Este título, que apareció repentinamente en la escena futbolística el jueves, ha generado múltiples cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

El Documento en Cuestión

La AFA se basa en el Boletín N°6625, fechado el 12 de febrero de 2025, para llevar a cabo la sanción. Sin embargo, un vistazo más profundo a los detalles del PDF revela que fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, coincidiendo con el partido entre Estudiantes y Rosario Central. Este hallazgo provocó un aluvión de reacciones en redes sociales, donde muchos denominaron el incidente como el “PDF Gate”.

El documento polémico parece haber sido creado durante el partido.

¿Qué dice el Boletín?

El contenido del Boletín indica que “los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por un corredor central, de manera ordenada, entre las hileras de jugadores rivales”. Se estipula que el pasillo debe realizarse con respeto y corrección, advirtiendo que cualquier incumplimiento podría ser señalado en el informe arbitral, lo que llevaría a sanciones del Código Disciplinario de la AFA.

La Respuesta de la AFA

Ante las acusaciones de manipulación del documento, la AFA emitió un comunicado en el que niega las afirmaciones y sostiene que sus Boletines Oficiales son inalterables. La controversia se intensificó tras la creación del título de Campeón de Liga para Rosario Central, un movimiento que desató el descontento de Estudiantes, único club en cuestionar la decisión.

El club de La Plata aceptó realizar el pasillo, a pesar de la presión del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hacia su presidente, Juan Sebastián Verón. Sin embargo, en un gesto de desafío, los jugadores del “Pincha” decidieron dar la espalda a sus adversarios durante la ceremonia.

Acciones Posteriores al Partido

Después de la victoria de Estudiantes por 1-0, el árbitro Pablo Dóvalo informó que elevaría un documento al Tribunal de Disciplina por la manera en que se realizó el pasillo. La situación continúa generando reacciones en el entorno del fútbol argentino, con hinchas y analistas manteniéndose al tanto de cualquier novedad.