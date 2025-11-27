Afghan National Arrested por Ataque a la Guardia Nacional en Washington

Un ataque cercano a la Casa Blanca dejó a dos soldados de la Guardia Nacional de West Virginia en estado crítico, mientras las autoridades se centran en el sospechoso y su posible motivación.

En un preocupante episodio, el miércoles por la tarde, dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia fueron gravemente heridos en un ataque emboscado en las cercanías de la Casa Blanca. Un ciudadano afgano, acusado de ser el perpetrador, fue arrestado tras conducir a través de Estados Unidos para llevar a cabo el ataque.

Identidad de los afectados

Los soldados afectados han sido identificados como la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de estado mayor Andrew Wolfe, de 24. Ambos se encuentran en estado crítico en un hospital local después de sufrir disparos durante el incidente.

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, también resultó herido, aunque sus lesiones no son mortales. Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar el motivo detrás de este violento suceso.

Investigación en marcha

El Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia informó que se están preparando cargos que podrían agravarse dependiendo de la evolución de la salud de las víctimas. El director del FBI, Kash Patel, declaró que la investigación se considera un acto de terrorismo y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva que abarca diferentes estados.

Nuevos reclutas en el blanco

Lo impactante del caso es que los dos soldados habían sido juramentados menos de 24 horas antes del ataque, el cual ocurrió cerca de la estación de metro Farragut West, a solo dos cuadras de la Casa Blanca. Las grabaciones de video del lugar muestran que el agresor surgió de una esquina y abrió fuego de inmediato.

Otros miembros de la Guardia Nacional en la zona respondieron rápidamente a los tiros y lograron contener al atacante tras dispararle. Hasta el momento, las autoridades han afirmado que no hay otros sospechosos implicados en el ataque.

Respuesta de las autoridades

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó el hecho como un ataque dirigido no solo a los soldados, sino también a la nación. “Alguien condujo a través del país para atacar a Estados Unidos”, enfatizó, asegurando que el sospechoso será enjuiciado con todo el peso de la ley.

En respuesta a la crisis, el gobierno federal ha decidido reforzar la seguridad en la ciudad, enviando 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional a Washington.

El trasfondo del sospechoso

El director de la CIA, John Ratcliffe, reveló que el sospechoso había trabajado con el gobierno de EE. UU., incluido su organismo, como parte de una fuerza aliada en Kandahar, Afganistán. La relación laboral finalizó poco después de la evacuación de Afganistán, aunque no se precisó el rol exacto del sospechoso en dicho contexto.

Lakanwal había estado residenciado en Bellingham, al norte de Seattle, antes de viajar a Washington. En un mensaje divulgado, el expresidente Donald Trump mencionó que el atacante ingresó al país desde Afganistán, abogando por una revisión de los procedimientos de admisión de refugiados afganos. “Si no aman nuestro país, no los queremos aquí”, afirmó Trump, mientras describía el ataque como un “crimen contra la nación”.

La trágica noticia llega justo un día antes de la celebración de Acción de Gracias y en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública en el país.