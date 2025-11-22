África acoge su primer G20: se aprueba declaración tras respuesta de la UE al plan de paz de EE. UU. para Ucrania

La cumbre del G20 en Sudáfrica, inaugurada este sábado, se centra en la crisis climática y las tensiones globales, en medio de la ausencia de Estados Unidos tras el boicot de su presidente, Donald Trump.

El encuentro, que marca la primera vez que el G20 se celebra en el continente africano, reunió a líderes de economías emergentes y desarrolladas en Johannesburgo. En el acto de apertura, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, subrayó la trascendencia de este evento, afirmando que refleja las aspiraciones de la población africana y mundial.

Desafíos de la Declaración Climática

Durante la cumbre, los líderes adoptaron una declaración sobre la crisis climática que no se puede modificar. Esto se produjo a pesar de las objeciones de la administración estadounidense, lo que generó tensiones diplomáticas. Ramaphosa aseguró que este documento es fruto de un arduo trabajo durante todo el año y es innegociable.

Importancia de la Inclusividad

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la necesidad de un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que no deje a nadie atrás. En su discurso, insistió en que la acción coordinada es esencial para abordar los desequilibrios globales, rindiendo homenaje a instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

El Plan de Paz para Ucrania en la Agenda

Uno de los temas centrales en las discusiones paralelas fue el plan de paz propuesto por Estados Unidos para Ucrania. A pesar de su ausencia, la propuesta de Washington fue un punto focal en la reunión, con varios líderes europeos buscando alternativas frente a la invasión rusa que dura desde hace casi cuatro años.

Reacciones de Europa al Plan de EE. UU.

Los líderes británico, francés y alemán se reunieron para deliberar sobre este tema crítico. Aunque la Unión Europea elogió los esfuerzos de Estados Unidos, enfatizó que el plan necesita ser revisado y ajustado antes de ser implementado. La declaración expresa un firme compromiso con la paz y la integridad territorial de Ucrania, manifestando que «las fronteras no deben cambiarse por la fuerza».

Apoyo Continuo a Ucrania

Las conversaciones del G20 sirven también como respaldo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. La comunicación entre los líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, subraya la solidaridad con Kiev en este momento crítico.

El contexto actual plantea una disyuntiva para Ucrania: equilibrar la defensa de su soberanía con la búsqueda de apoyo internacional. El plan estadounidense sugiere la cesión de territorios, lo cual ha sido rotundamente rechazado por las autoridades ucranianas.