Agente de Policía Suspendida por Compartir Contenido Sensual: Fotos y Videos

Una agente de la Policía de la Ciudad ha sido suspendida tras la difusión de videos y fotos sugestivas usando su uniforme oficial en diversas plataformas digitales. La decisión ha generado controversia y atención mediática.

Descubrimiento que Conmociona a la Policía

Recientemente, una política interna fue iniciada después de que se identificara a una oficial, identificada como Nicoles V., publicando contenidos de carácter personal que involucran su uniforme reglamentario. Con tres años de servicio en la fuerza, ahora enfrenta un sumario administrativo.

Contenido Viral en Redes Sociales

Las imágenes y videos fueron compartidos en Instagram, TikTok y OnlyFans, mostrando a la agente en situaciones comprometedoras, incluyendo momentos de distracción mientras utiliza electrodomésticos y posando de manera provocativa junto a amigas.

Contexto de la Investigación

El contenido fue descubierto durante un período en el que la oficial se encontraba de licencia médica, siendo evaluada por una junta profesional sobre su condición psicofísica.

Implicaciones para la Imagen Institucional

La investigación, que comenzó en Asuntos Internos y fue posteriormente transferida a la Oficina de Transparencia y Control Externo, busca determinar el impacto negativo que estas publicaciones han tenido sobre la imagen de la institución y si se ha hecho un uso indebido de elementos policiales.

Normativas que Regulan el Ejercicio de la Función Pública

Las autoridades mencionan que las actuaciones de la oficial están en contravención con la Ley 5688 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en particular con respecto a la exhibición y uso del uniforme. Los artículos 105 y 106 destacan la importancia de seguir unas directrices disciplinares, especialmente durante licencias médicas.

El Futuro de la Agente en la Fuerza

La evaluación administrativa determinará el futuro laboral de Nicoles V., la cual podría enfrentar desde destituciones hasta reintegros, dependiendo de los hallazgos del proceso disciplinario en curso.

Derechos y Regulaciones

Desde la Policía, se ha aclarado que la revisión se concentra en si el material constituía violaciones a las normativas internas, desvinculando el asunto de cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. El objetivo principal es mantener el orden y los principios de actuación dentro de la institución.