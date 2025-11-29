Agresor: Exagente de la CIA que Operó en Afganistán

Un trágico incidente cerca de la Casa Blanca ha puesto de relieve la compleja situación de los asilados afganos en Estados Unidos, tras un ataque que involucró a un ex colaborador de los servicios de inteligencia.

Un hombre afgano, acusado de disparar contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, se convierte en el centro de atención del debate sobre la seguridad y el asilo. Su nombre es Rahmanullah Lakanwal, un ex colaborador del gobierno estadounidense en Afganistán.

El Acusado: Rahmanullah Lakanwal

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, identificó a Lakanwal, de 29 años, quien llegó a Estados Unidos en 2021, en medio de la retirada de las fuerzas estadounidenses y el regreso de los talibanes al poder.

Lakanwal fue parte de un programa diseñado para reubicar a afganos que trabajaron junto a las fuerzas especiales. Este programa ha sido objeto de múltiples críticas y ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad entre los asilados.

Un Pasado Militar en Afganistán

Residente en Bellingham, Washington, Lakanwal vivía con su esposa y sus cinco hijos antes de trasladarse a la capital. Su trayectoria incluye ser parte de las Unidades Cero, una división de élite afghana que operaba bajo la dirección de la CIA con apoyo militar estadounidense.

A pesar de haber solicitado asilo durante la administración Biden, su situación legal era compleja; no contaba con una Green Card, lo que complicó aún más su estatus en el país.

Un Contexto Difícil

Según un familiar, Lakanwal pasó una década en el ejército afgano, cooperando con las fuerzas especiales estadounidenses. Originario de Khost, su experiencia incluye servicio en Kandahar, un territorio clave en el conflicto afgano.

Operación AlliesWelcome: ¿Sistema en Crisis?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que Lakanwal fue admitido en el país bajo la Operación AlliesWelcome, implementada para apoyar a afganos que huían del régimen talibán. Sin embargo, el proceso de verificación ha sido cuestionado.

Desde la llegada de los talibanes al poder, más de 190,000 afganos han sido reasentados en Estados Unidos, aunque muchos esperan su oportunidad, enfrentando una suspensión en el procesamiento de solicitudes por parte de la Uscis. El temor a represalias por parte del régimen talibán sigue pesando sobre muchos que colaboraron con fuerzas extranjeras.

Las autoridades aún no han confirmado si Lakanwal recibió la Visa Especial de Inmigrante (SIV), un requisito esencial para obtener la residencia permanente. Este caso resalta las dificultades en la integración de aquellos que arriesgaron sus vidas apoyando a Estados Unidos durante su presencia en Afganistán.