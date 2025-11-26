Aguascalientes: Propuestas innovadoras en audiencia pública para reformar el sistema electoral

El 25 de noviembre, Aguascalientes convocó a una audiencia pública para debatir sobre la reforma electoral, buscando incluir voces de todos los sectores de la sociedad en este importante proceso.

Un Espacio Abierto para el Diálogo

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), liderada por María Teresa Jiménez Esquivel, organizó un encuentro en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias con el fin de recabar propuestas de diferentes grupos. Esta iniciativa busca construir una reforma que realmente respalde las necesidades de la ciudadanía.

Voces de Todos los Sectores

El evento reunió a académicos, representantes de instituciones públicas y ciudadanos, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus opiniones tanto de manera presencial como digitalmente, a través del portal oficial de la reforma.

Perspectivas de Inclusión

José Peña Merino, titular de la ATDT, resaltó que es fundamental escuchar a toda la sociedad, asegurando que las propuestas recogidas desempeñarán un papel crucial en el diagnóstico de necesidades y en el desarrollo de nuevas iniciativas.

Contribuciones del Ejecutivo Estatal

En representación del gobierno estatal, Antonio Arámbula López, secretario general de gobierno, destacó la importancia de incorporar tecnología en los procesos electorales. Según él, esto aumentaría la fiabilidad del sistema, disminuiría costos y fomentaría una mayor participación ciudadana.

Temas Clave en el Debate

Durante la audiencia, se presentaron 16 ponentes que discutieron aspectos esenciales como la justicia electoral, la organización de elecciones y el respeto a los derechos ciudadanos. La necesidad de establecer fiscalías electorales uniformes a nivel nacional se afirmó como un aspecto vital para mejorar la procuración de justicia electoral.

Innovaciones Propuestas

El uso de herramientas como el voto digital y aplicaciones para la capacitación de funcionarios de casilla también se incluyó en el debate, proporcionando una visión clara de cómo la tecnología puede transformar el proceso electoral.

Derechos Emergentes y Equidad en el Voto

Además, se abordaron los derechos emergentes y acciones afirmativas, en particular la importancia de proteger a grupos prioritarios como la población LGBTIQNB, asegurando un sufragio más equitativo.

Resultados y Futuro de la Reforma

Esta fue la tercera audiencia pública organizada por la ATDT y consolidó un espacio participativo que apunta a construir una democracia más representativa. Las propuestas planteadas serán tomadas en cuenta para elaborar una iniciativa final que aborde temas cruciales como el voto digital y la figura de candidaturas independientes.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso con fortalecer el sistema democrático a través de una apertura al diálogo y la participación ciudadana.