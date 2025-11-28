Aguinaldo 2025: Último día para cobrar la segunda parte

Todo lo que Necesitas Saber sobre el Aguinaldo de Diciembre 2025

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), es una remuneración clave que deben manejar todos los empleados en Argentina. Aquí te explicamos cómo calcularlo y hasta cuándo se puede cobrar.

¿Qué es el Aguinaldo y Cómo se Abona?

El aguinaldo es una paga que se acumula mes a mes pero se cobra en dos cuotas, en junio y diciembre, representando el 50% de la mejor remuneración de cada semestre. Es fundamental entender su cálculo y las fechas de pago para evitar sorpresas.

Cómo Calcular tu Aguinaldo de Diciembre 2025

Para determinar la segunda cuota del aguinaldo, se debe tomar el 50% del salario más alto que el trabajador recibió entre julio y diciembre. La legislación vigente establece que este cálculo aplica a todos los sectores laborales, ya sean privados o estatales.

Para quienes no trabajaron el semestre completo, se otorgará el aguinaldo en forma proporcional. El cálculo se realiza dividiendo el salario mensual por 12 y multiplicando por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si alguien tuvo un salario máximo de $100.000 y trabajó 6 meses, el aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.

Plazos de Pago del Aguinaldo

La segunda cuota del aguinaldo debe ser abonada a los trabajadores activos hasta el 18 de diciembre, que en 2025 cae un jueves. Adicionalmente, se permite un plazo extra de cuatro días hábiles, extendiendo la fecha de pago hasta el 24 de diciembre.

Jubilados y Pensionados: ¿Cuándo Cobran su Aguinaldo?

Los jubilados y pensionados reciben su aguinaldo junto con su prestación principal, pero la fecha varía según el nivel de ingresos y la terminación del DNI. Para más información, pueden consultar el calendario de pagos publicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).