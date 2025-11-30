Aguinaldo de Diciembre 2025: Beneficios de ANSES

Con el cierre del año a la vista, ANSES reveló quiénes tendrán derecho a percibir el aguinaldo de diciembre 2025, aclarando que no todos los beneficiarios de prestaciones están incluidos en este pago. ¡Entérate de los detalles!

Cómo se Determina el Aguinaldo de Diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% de la remuneración más alta de los últimos seis meses. Para este mes de diciembre, ANSES tomará en cuenta el haber correspondiente, el cual incluye un incremento del 2,3% según las normativas vigentes.

Así, cada beneficiario verá reflejado el monto final en su cuenta, y el depósito se realizará el mismo día que recibe sus haberes habituales, según el calendario de pagos que corresponde a su DNI.

Beneficiarios del Aguinaldo en Diciembre 2025

ANSES ha indicado que solo tres grupos tienen acceso al aguinaldo:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Los jubilados recibirán el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Este grupo incluye:

Pensión por invalidez

Pensión por vejez

Pensión para madres de siete hijos o más

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los beneficiarios de esta prestación, que equivale al 80% de la jubilación mínima, también recibirán aguinaldo.

¿Quiénes NO Reciben el Aguinaldo?

ANSES ha confirmado que hay ciertas prestaciones que están excluidas del aguinaldo, incluyendo:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por ANSES

Estos beneficiarios continuarán recibiendo sus pagos en las fechas establecidas, pero sin el complemento del aguinaldo.

Cómo y Dónde se Acredita el Pago

El aguinaldo se depositará en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios reciben sus pagos mensuales. No se precisan gestiones adicionales, y el monto será visible el día de acreditación según el calendario de pagos vinculado a la terminación del DNI.