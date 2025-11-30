Agustín de la Reta: ‘En la era de la IA, necesitamos gobernantes más humanos’

Durante el 27° evento "El Empresario del Año", Agustín de la Reta, CEO de Punto a Punto Grupo de Medios, lanzó una advertencia urgente sobre el futuro que nos espera, instando a políticos y empresarios a actuar con responsabilidad.

En una sala repleta de líderes empresariales, ejecutivos y figuras políticas, Agustín de la Reta cautivó con un discurso que combinó análisis, advertencias y un reto a la clase dirigente. «Estamos en la antesala de una transformación radical», declaró, enfatizando la necesidad de afrontar un futuro complejo con realidad y humanidad.

Un Futuro que Asoma con Velocidad

De la Reta enfatizó que el mundo que se aproxima no es una simple continuación del actual, sino un giro abrupto en nuestra realidad. La inteligencia artificial que supera a la humana, la rápida evolución tecnológica y la reconfiguración demográfica plantean un escenario futurista. «Esto no es algo que ocurrirá en 30 años; es inminente», advirtió, aludiendo a innovaciones como robots en las góndolas y autos autónomos.

De la Reta mostró preocupación por tendencias sociales como la disminución de la natalidad —un 41% menos de nacimientos proyectados entre 2014 y 2024— y el aumento de hogares unipersonales. «Viviremos más y mejor, pero solo quienes tengan los medios», señaló, anticipando desafíos en los sistemas previsionales que necesitarán ajustes.

La Política en la Encrucijada: ¿Liderazgo o Desconexión?

El empresario cuestionó la respuesta de la dirigencia política a esta nueva realidad global. «La desconfianza en la democracia crece, especialmente entre los jóvenes», afirmó, advirtiendo sobre el peligro de liderazgos autoritarios. «Los líderes carismáticos pueden ser una amenaza, como la historia nos ha demostrado», subrayó.

Identificándose como un “liberal convencido”, De la Reta sostuvo que el futuro de Argentina requiere más que eficiencia: «Necesitamos gobernantes que se comprometan con la humanidad y entiendan las necesidades de la gente».

Un Mensaje Directo al Presidente

Cerca del final de su discurso, De la Reta dirigió un mensaje claro al presidente: “Si pudiera pedirle algo a Milei, sería que utilice el mismo impulso que tuvo para deconstruir, para construir un nuevo futuro sólido y justo.”

“En el medio hay gente”, reiteró, posicionando a las empresas como actores cruciales en el nuevo contexto. “Nuestra misión es generar riqueza, pero también cuidar a nuestros empleados y la comunidad”, señaló, resaltando la importancia del impacto social en medio de la revolución tecnológica.

Reconoció que el país enfrentará «un par de años complicados», pero mantuvo esperanza al afirmar que “hay 20 años de crecimiento por delante”, especialmente en sectores como energía, agroindustria y tecnología.

Córdoba: Un Refugio y Oportunidad

Al concluir, De la Reta destacó a Córdoba como “el mejor lugar del mundo para vivir”, resaltando su infraestructura, educación y convivencia social. En un país que enfrenta un 50% de pobreza, subrayó la importancia de preservar los valores y la cohesión social: “Aquí, la gente se respeta y se ayuda mutuamente. Solo falta que empecemos a creer en nuestras capacidades.”