Ahora afirman que fue asesinada

Las polémicas en torno a la muerte de Marilyn Monroe vuelven a resurgir con fuerza gracias al nuevo libro de James Patterson, donde se plantea la hipotética implicación de poderosos personajes en su fatal final.

James Patterson, aclamado autor de novelas de suspenso, desvela en su reciente obra The Last Days of Marilyn Monroe: A True Crime Thriller, que la legendaria actriz estuvo involucrada en un entramado de relaciones peligrosas con figuras como los Kennedy, Frank Sinatra y la mafia. Este libro, que debutará en diciembre, reexaminará los días finales de la icónica estrella de Hollywood, cuya muerte a los 36 años ha fascinado al público durante más de seis décadas.

Una Muerte Que Ha Martilleado en la Cultura Pop

El hallazgo del cuerpo de Monroe en su hogar en Brentwood, rodeada de medicamentos, se mantiene como uno de los misterios más perdurables de la cultura contemporánea. Sus circunstancias, enredadas en especulación y teorías de conspiración, siguen atrayendo la atención de medios y aficionados.

Nuevas Narrativas sobre un Icono

Patterson, que coescribió el libro junto a la británica Imogen Edwards-Jones, argumenta que sigue habiendo mucho desconocido sobre la actriz. “Algunas personas ignoran hechos de su vida, como que mudó 11 veces o que tuvo problemas de tartamudeo en su infancia. Además, el misterio de su muerte es aún más complejo de lo que parece”, afirmó Patterson.

Un Caso No Resuelto

La noche fatal del 5 de agosto de 1962, la actriz fue hallada sin vida en su cama, con la controversia sobre un potencial suicidio aún latente. La versión oficial habla de un suicidio, aunque diversas teorías sugieren un posible asesinato relacionado con sus conexiones con poderosos hombres de la época y su estado de soledad en los últimos momentos de vida.

¿Es Necesario un Nuevo Recuento?

Ante la reciente proliferación de proyectos sobre Monroe, como la película Rubia, protagonizada por Ana de Armas, y el documental El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inauditas, la pregunta persiste: ¿realmente necesitamos más exploraciones sobre su historia? The Hollywood Reporter se cuestiona si ya conocemos lo suficiente sobre el turbulento viaje de la actriz y las intrigas que rodearon su final.

La Lógica Detrás del Suicidio

A través de su investigación, Patterson busca reabrir el debate sobre las “relaciones peligrosas” que podrían haber afectado el destino de Monroe. La autopsia indica que la actriz tenía una cantidad de barbitúricos letales en su sistema, resultando en una clasificación de «probable suicidio». Sin embargo, Patterson sostiene que muchos detalles de la escena aún son vagos y confusos.

La Intersección de la Realidad y la Ficción

Aunque se presenta como un relato de “true crime”, el libro también se torna ficcional, combinación de investigación y recreaciones imaginativas de diálogos y escenas. Este enfoque invita a la reflexión sobre la línea entre la realidad de Monroe y su interpretación en la cultura contemporánea.

A medida que la discusión sobre su vida y muerte continúe, una cosa es clara: Marilyn Monroe seguirá siendo un símbolo de misterio, glamour y tragedia que sigue cautivando a generaciones.