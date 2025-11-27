Ahora: ‘Cueste lo que Cueste’, el nuevo streaming de análisis deportivo de Perfil.com

Un innovador espacio de conversación deportiva ha llegado a YouTube. Con «Cueste lo que Cueste», Román Iucht y su equipo te brindarán análisis y opiniones sobre el mundo del deporte, además de temas de salud y tecnología.

El reconocido periodista Román Iucht ha lanzado su primer programa de streaming en YouTube. Esta emocionante iniciativa se lleva a cabo de 10.00 a 11.00 y promete ser un refugio para los amantes del deporte, ofreciendo información, debate y un enfoque fresco sobre los principales eventos deportivos locales e internacionales.

Cueste lo que cueste, con Román Iucht

Análisis y Reflexiones sobre el Deporte

Román Iucht lidera un equipo compuesto por el doctor Juan Manuel Herbella y los periodistas Marcelo Mármol de Moura y Lucas Buceta. Juntos, abordarán temas relevantes no solo del ámbito deportivo, sino también de salud y tecnología, asegurando un espacio para el análisis profundo y la reflexión.

Un Espacio para Todos

Con un enfoque intergeneracional, «Cueste lo que Cueste» reúne a «boomers» y «zetas», proporcionando un ambiente ameno que promete transformar tus mañanas a través de su transmisión multiplataforma en YouTube, Perfil.com, Radio Perfil y Bravo TV.